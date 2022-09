Austrália. Chuvas mais fortes em 30 anos provocaram inundações mas também extinguiram incêndios

A cidade australiana de Sydney foi atingida pelas chuvas mais fortes em 30 anos, que provocaram inundações, a retirada de milhares de pessoas das suas casas e o caos nos transportes.

A agência meteorológica do estado de Nova Gales do Sul informou que nos últimos quatro dias caíram 391,6 milímetros de água na cidade, o maior volume de chuva desde fevereiro de 1990.

As autoridades alertaram para inundações potencialmente fatais, podendo as águas em movimento rápido transportar grandes quantidades de detritos.

Cerca de 100 mil casas ficaram sem eletricidade.

Incêndios extintos, barragens reabastecidas

As chuvas extinguiram dois dos maiores incêndios que lavram naquele estado há vários meses. O fogo de Currowan ardeu durante 74 dias, destruindo quase 500 mil hectares e 312 casas. O incêndio na montanha Gospers, a noroeste de Sydney, era considerado demasiado grande para se conseguir apagar e ardia desde outubro.

Ainda há 31 incêndios ativos na Nova Gales do Sul, mas nenhum representa perigo imediato.

As chuvas fortes também reabasteceram as reservas de água na região, que tem enfrentado anos sucessivos de seca. A barragem de Warragamba, que fornece a maior parte da água de Sydney, está a 60,7% da sua capacidade, de acordo com a agência estadual WaterNSW. Na semana passada, estava nos 43% após um dos anos mais secos de que há registo.

O estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália, está sob alerta em toda a superfície costeira.

200 pessoas resgatadas só em Sydney

Pelo menos 200 pessoas foram resgatadas pelos serviços de emergência só em Sydney durante o fim de semana. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo quatro que se encontravam no interior de um carro que foi esmagado por uma árvore no centro da cidade na tarde de domingo, relata a BBC.

Os serviços de comboio e ferry na capital estadual sofreram perturbações na manhã desta segunda-feira, com várias plataformas debaixo de água.

Dezenas de escolas estavam encerradas.

Os serviços de emergência aconselharam as pessoas a permanecer em casa para evitar as perturbações nos transportes, enquanto milhares de habitantes das zonas baixas de Sydney eram instruídas a abandonarem ou a prepararem-se para abandonar as suas casas.