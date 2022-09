Annegret Kramp-Karrenbauer demite-se da liderança da CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer demitiu-se esta manhã da liderança da União Democrata Cristão, CDU, na sequência do escândalo da eleição do ministro-presidente do estado da Turíngia.

Quem anuncia o terramoto no partido mais votado na Alemanha é o Spiegel Online, que mantém a notícia em desenvolvimento.

Até agora, o Spiegel Online revelou o que o que se passou na reunião da direção dos democratas-cristãos desta sgunda-feira, durante a qual Annegret Kramp-Karrenbauer, também conhecida por AKK, declarou que não estaria na corrida à chancelaria pela CDU nas próximas eleições legislativas de 2021 e que se demitia da chefia do partido, que recebera com a bênção de Angela Merkel.

Em causa está o resultado da eleição do ministro-presidente do estado da Turíngia, na passada quarta-feira, que contou com votos do partido de extrema-direita, Alternattiva para a Alemanha (AfD).

Na reunião da direção da CDU, AKK terá dito que havia uma relação pouco clara entre fações da CDU e da AfD. Participantes na reunião relataram ao Spiegel Online que AKK é considerada estritamente contra a cooperação com a AfD e com o partido A Esquerda.