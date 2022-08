Relato da ambição mais inútil e masoquista jamais concebida na história das ilhas. Por Ian McEwan

IAN MCEWAN (ESCRITOR, VENCEDOR DO BOOKER PRIZE E AUTOR, ENTRE OUTROS, DO ROMANCE “A BARATA”, SOBRE O ‘BREXIT’)

Está feito. Triunfo da negociação persistente por May e a seguir, brevemente, por Johnson cumpriu a ambição mais inútil e masoquista jamais concebida na história destas ilhas. O resto do mundo, à exceção dos Presidentes Putin e Trump, olhou com espanto e consternação. Em dezembro, uma maioria votou em partidos que apoiavam um segundo referendo. Mas esses partidos, lamentavelmente, não conseguiram unir-se numa causa única. Devemos arrumar as nossas tendas, talvez ao som dos sinos da igreja, e esperar pelo começo de uma caminhada difícil de regresso até algo semelhante aonde estávamos ontem, com os nossos múltiplos acordos comerciais, a cooperação científica, na saúde e na segurança e mil outros arranjos úteis.

A única certeza é de que vamos continuar a fazer-nos perguntas durante muito tempo. Esqueçamos de momento as mentiras do “Vote Leave”, o financiamento suspeito, o envolvimento russo ou a Comissão Eleitoral permissiva. Em vez disso, consideremos o pó mágico. Como é que um assunto de consequências tão importantes a nível constitucional, económico e cultural foi decidido por um voto de maioria simples e não por uma supermaioria? Um documento parlamentar (v. Briefing 07212) por alturas da lei de 2015 sobre o referendo dá uma pista: o referendo era meramente consultivo. “Permite ao eleitorado exprimir uma opinião.” Como é que ‘consultivo’ se transformou em ‘vinculativo’? Através desse pó que populistas à direita e à esquerda nos atiraram para os olhos, impedindo-nos de ver.

