Irlanda. Sinn Féin “era” o IRA, agora quer ser Governo

As eleições gerais deste sábado na Irlanda ditaram, ao que tudo indica, uma rutura histórica com os dois partidos centristas que governavam o país há um século. O Sinn Féin, partido republicano outrora rejeitado pelas suas associações com o IRA (Exército Republicano Irlandês, grupo terrorista entretanto extinto), terá sido o partido mais votado.

Devido ao intrincado sistema eleitoral do país, a contagem ainda prossegue, mas a líder do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, já disse aos apoiantes que tinha ocorrido uma "revolução" e que iria tentar formar governo, já tendo para tal contactado os Verdes e outros pequenos partidos de esquerda. “Isto já não é um sistema bipartidário”, proclamou este domingo, citada pelo “The Guardian”.

No entanto, a tarefa parece improvável sem o apoio de um dos dois partidos do “centrão”, que têm alternado no poder durante décadas: o Fine Gael – do primeiro-ministro em funções Leo Varadkar – e o Fianna Fáil. O sistema de voto de representação proporcional deve permitir a estas duas formações políticas ultrapassar o número de deputados do Sinn Féin no Dáil, a câmara baixa do parlamento da Irlanda.

Para já, as primeiras estimativas aponta para que o Sinn Féin conquiste 36 assentos num total de 160, mais 14 do que os que detém atualmente. Nos chamados votos de primeira preferência, e com 96% da contagem feita, o Sinn Féin obteve 24,1%, o Fianna Fáil 22,1%, o Fine Gael também 22,1% e os Verdes 7,4%. A distribuição final dos lugares no Parlamento poderá ficar conhecida apenas na terça-feira ou até mais tarde.

Leo Varadkar – o primeiro chefe de Governo na Irlanda e quarto no mundo a assumir a homossexualidade – já negou a hipótese de um acordo com o Sinn Féin, mas mostrou disponibilidade para “falar com outros partidos”.

Apoio dos jovens foi fundamental

O Sinn Féin é, neste momento, o segundo maior partido na Irlanda do Norte, apenas com menos um lugar na Assembleia do território do que o unionista DUP, que defende a manutenção no Reino Unido. Os republicanos irlandeses fazem parte de uma coligação de Governo, controlando quatro ministérios.

Ao ganhar fôlego na República da Irlanda e com a consumação do Brexit, a questão da unificação do território irlandês pode regressar ao debate político. Uma sondagem à boca das urnas revelou mesmo que a maior parte dos eleitores irlandeses apoia uma consulta sobre as fronteiras com os vizinhos do Norte nos próximos cinco anos.

No entanto, de acordo com a maioria dos observadores, não foi essa a razão que fez o Sinn Féin disparar nas intenções de voto – tinha obtido 13,8% em 2016 –, mas sim as propostas mais à esquerda sobre habitação e saúde, explorando um descontentamento generalizado com a alternância entre os dois habituais partidos de poder. O Fine Gael liderava o Governo com o apoio parlamentar do Fianna Fáil, numa espécie de “geringonça” que estava já muito tremida – acabou por ser o primeiro-ministro Leo Varadkar a desencadear eleições antecipadas.

Apesar do crescimento da economia irlandesa, o descontentamento com a subida do preço da habitação – nomeadamente na capital Dublin – e com a degradação dos serviços públicos apelaram a uma camada de eleitores mais jovens, que não associam o Sinn Féin diretamente ao terrorismo, tal como acontece com as gerações mais velhas.