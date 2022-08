Eleições nos EUA. Em luta pelo coração da América

Brenda Derr ainda se lembra do tempo em que a vida na cidade de Fort Madison, no estado do Iowa, era “um mimo”. A fábrica de canetas Sheaffer Pen Co, motor da economia local, servia de garante à paz social. Quando as portas do grande empregador fecharam, em 2008, consequência da crise financeira, Derr foi obrigada a arranjar três trabalhos a tempo parcial para compensar a perda de rendimento e seguro de saúde da família. Três anos depois, abriu a Dollhouse Dreams, uma loja de brinquedos de produção artesanal com espaço para atividades e um café que, assegura, serve “os melhores batidos da América”.

O Expresso conheceu esta empreendedora no verão de 2012, no auge da campanha para as presidenciais em que Barack Obama foi reeleito, arrebatando aquele estado com 6% de vantagem sobre o republicano Mitt Romney. Derr conta-nos que, desde então, o sentimento de esperança degenerou em revolta, devido ao definhamento da indústria. Foi por isso que Donald Trump triunfou em 2016. “As pessoas sentem que ele diz a verdade, fala a linguagem que todos entendem.”

