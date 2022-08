Turquia. Ataque de Assad põe à prova aliança Erdogan-Putin

A morte de sete soldados e um civil turcos esta semana, em Idlib, no norte da Síria, após um ataque do exército do Presidente sírio Bashar al-Assad, pôs a nu as limitações da aproximação estratégica entre Ancara e Moscovo. Estando em barricadas diferentes na guerra na Síria, o confronto era inevitável mais cedo ou mais tarde.

Aconteceu na passada segunda-feira, quando as tropas de Damasco, que há dois meses se empenham em conquistar a província rebelde de Idlib (a única que ainda não controlam), dispararam morteiros sobre uma coluna turca. Ancara diz que a posição dos seus soldados fora comunicada às autoridades russas, aliadas de Assad. Moscovo refuta.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.