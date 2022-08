Trump despediu testemunhas que depuseram contra si no processo de impeachment

A revelação de detalhes da operação da Casa Branca para pressionar a Ucrânia fizeram que, com um intervalo de poucas horas, duas testemunhas fundamentais no processo de impeachment de Donald Trump fossem afastadas de seus cargos no governo dos EUA.

O primeiro foi o tenente-coronel Alexander Vindman, até agora diretor para Assuntos Europeus no Conselho de Segurança Nacional e um dos responsáveis pela conceção de políticas para a Ucrânia. O segundo foi o embaixador dos EUA na União Europeia, Gordon Sondland, oficial do exército, que ouviu a chamada entre Trump e o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenskii.

O canal noticioso norte-americano CNN, citando uma fonte anónima, diz que trata-se da operação "limpar a casa", em que são afastados quaisquer membros do gabinete que possam representar oposição a Donald Trump.

Os dois testemunhos fragilizaram a posição de Donald Trump. O embaixador na União Europeia disse sob juramento que todos na cúpula da Casa Branca sabiam que Trump estaria a negociar um troca de favores com a Ucrânia. E Alexander S. Vindman foi uma das poucas pessoas presente na sala onde aconteceram as conversas entre Trump e o homógo ucraniano, tendo revelado no processo de destituição que passagens relevantes tinham sido omitidas.

O processo de destituição relacionou-se com o bloqueio de 391 milhões de dólares para a Ucrânia. O dinheiro era destinado a ajuda militar de Kiev contra os separatistas pró-Rússia do Leste do país, e tinha sido aprovado pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano no Congresso. O Presidente norte-americano foi, contudo, acusado de ter exigido queos ucranianos investigassem joe Biden, ex-vice -Presidente de Barack Obama e atual candidato presidencial pelos democratas para que esta ajuda fosse disponibilizada.

Biden foi o principal interlocutor da Casa Branca na Ucrânia, durante a Administração Obama e o seu filho, Hunter, foi administrador da empresa ucraniana de extração e produção de gás Burisma. E, há quatro anos, durante uma investigação à empresa de energia onde Hunter trabalhava, Joe Biden pressionou o Governo ucraniano a demitir o procurador-geral responsável pelas investigações, acusando-o de não combater os casos de corrupção no país.

Um telefonema entre Trump e Zelenskii, serviu de prova no processo de impeachment por Donald Trump ter pressionado o chefe de Estado ucraniano para que abrisse uma investigação contra Biden e o Partido Democrata acusou Trump de ter pressionado Zelenskii para alcançar um favor de um líder estrangeiro visando benefícios políticos. Esta situação esteve na origem da abertura d eum processo de impeachment ao Presidente norte-americano, que, na passada quarta-feira, foi absolvido das acusações que lhe eram imputadas de obstrução à justiça e abuso de poder.