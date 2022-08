Sargento tailandês mata 30 pessoas e invade centro comercial. Polícia diz que situação está “controlada”

Um sargento tailandês, cuja identidade a polícia local identificou como Jakkrapanth Thomma, de 32 anos, matou 30 pessoas numa série de ataques com armas de fogo em Korat, no norte do país, este sábado. A última baixa, avança a Reuters, é de um membro das forças de segurança tailandesa enviado para o centro comercial que o atirador invadiu e onde se barricou com vários reféns durante mais de 15 horas.

Segundo a agência EFE, entre as vítimas mortais constam 23 civis, três polícias e três militares, além do próprio agressor. O ataque causou ainda 52 feridos, dos quais 32 se encontram hospitalizados, oito em estado grave. “Não há precedentes na Tailândia e quero que esta isto nunca mais aconteça”, declarou o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-ocha, pedindo desculpas públicas à cidade de Nakhon Ratchasima, onde ocorreu a tragédia.

Entretanto, o ministro da Justiça, Somsak Thepsuthin, esclareceu que foi instalada uma sala nas instalações judiciárias da província, por forma a criar um centro operacional para ajudar as pessoas afetadas pelo incidente. “A nossa prioridade era salvar as pessoas presas no centro comercial”, disse Prayut, que agradeceu a intervenção da polícia e do exército.

O autor dos disparos, Jakrapanth Thomma, foi morto depois de se ter barricado naquela superfície comercial, que tinha apenas uma zona de acesso. Mesmo após a morte do agressor, a polícia está a vasculhar o prédio em busca de possíveis explosivos escondidos no edifício. As forças especiais tailandesas levaram cerca de seis horas para entrar e controlar todo o edifício de forma a retirar as mais de 100 pessoas que estavam retidas no interior.

O militar retransmitiu o ataque com fotografias e vídeos colocados no seu perfil do Facebook, que foi posteriormente desativado e que mais uma vez revela o impacto que as redes sociais têm nesse tipo de situações.

O ataque começou às 15h30 locais (8h30 em Portugal continental). A informação sobre o número de mortes - há ainda 31 feridos, 10 dos quais estarão em estado grave - foi dada à Reuters pelo Ministério da Saúde. Às 19h40 portuguesas, a agência relatava que se ouviram vários disparos de armas automáticas do interior do edifício.

notícia atualizada às 18h20

Como começou o ataque

Fonte do Ministério da Defesa tailandês disse à BBC que Jakkrapanth Thomma terá atacado vários militares antes de roubar uma metralhadora e várias munições na base militar de Suatham Phithak. Aí terá abatido o seu comandante, Col Anantharot Krasae, e ainda mais duas pessoas, avança o "Bangkok Post".

Depois disso terá aberto fogo em vários locais, incluindo um complexo budista e, mais tarde, no referido centro comercial, a 14 quilómetros de distância e para onde se dirigiu num automóvel roubado.

Antes de entrar no espaço comercial da cidade também conhecida por Nakhon Ratchasima, disparou sobre um depósito de gás, incendiando-o. Vídeos publicados na internet mostram que aparentemente disparou rajadas sobre pessoas que passavam nas imediações do edifício.

Forças militares especiais cercaram o centro comercial e procuraram demover o sargento, que antes dos acontecimentos terá colocado uma imagem na sua conta no Facebook com as mensagens "chegou a hora da excitação" e "ninguém pode evitar a morte". Posteriormente terá filmado o início do raide no centro comercial para transmissão em direto na plataforma Facebook Live. Essa conta terá sido removida pouco depois de Thomma se filmar a si próprio dizendo que já não conseguia "mexer o dedo" e que se encontrava cansado.

A polícia evacuou centenas de pessoas do interior do centro comercial e foi anunciando o controlo de cada vez mais zonas do edifício. Imagens de câmaras de vigilância entretanto divulgadas mostram o homem a circular nos corredores, com o que parece ser uma arma na mão.

Notícia atualizada às 23h30