Negros e mestiços constituem 80% dos mortos pela polícia do Rio de Janeiro na primeira metade de 2019

Os mais recentes dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro revelaram que 80,3% dos 885 mortos em ações da polícia no primeiro semestre de 2019 no estado do Rio de Janeiro eram negros ou mestiços. Mais do que a proporção desta faixa da população no total da composição étnica do estado. A maioria da população do Rio de Janeiro (54%) declara-se negra ou mestiça, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números parciais divulgados pelo ISP indicam ainda, contudo, que, na comparação entre 2019 e 2020, as mortes por intervenção de agentes do estado caiu de 159 para 134, o que corresponde a uma diminuição de 15%.