Alemanha. E a democracia vacilou no estado sem governo à vista

“Enganámo-nos com a AfD”, declarou o líder do partido liberal FDP, Christian Lindner, no mea culpa pronunciado perante a comunicação social alemã ao final da manhã de sexta-feira. Lindner viu confirmada a confiança na sua liderança pelas hostes do partido (33 de 36 votos) e terá suspirado de alívio. Mas só depois de admitir ter sido “demasiado diplomático” na quarta-feira, em Erfurt, capital do Land da Turíngia, quando se referiu à Alternativa para a Alemanha (AfD). Este partido de extrema-direita votou em segredo no candidato liberal, Thomas Kemmerich, contribuindo para a sua eleição como ministro-presidente do governo local em vez do esquerdista Bodo Ramelow.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.