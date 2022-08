Xi dá garantias a Trump sobre coronavírus. Número de casos regista segundo dia de quebra

O Presidente da China, Xi Jinping, garantiu ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, que o Governo e o povo chineses se têm esforçado ao máximo para conter o surto de coronavírus desde o início.

“Adotámos as medidas mais abrangentes e rigorosas de prevenção e controlo através de respostas mobilizadoras e rápidas. Declarámos uma guerra do povo contra a epidemia”, disse Xi, citado esta sexta-feira pela televisão estatal CCTV, numa conversa telefónica com Trump. “Estamos totalmente confiantes de que somos capazes de combater a epidemia. A tendência de longo prazo de desenvolvimento económico da China não mudará”, acrescentou.

Através do porta-voz da Casa Branca Judd Deere, o Presidente dos EUA manifestou confiança na força e resiliência da China no combate ao surto. “Os dois líderes concordaram em prosseguir a comunicação e cooperação abrangentes entre os dois lados. Eles também assinalaram a grande conquista da recente primeira fase do acordo comercial EUA-China e reafirmaram o compromisso na sua implementação”, escreveu o porta-voz no Twitter.

Nos últimos dias, Pequim acusou Washington de provocar pânico ao impor restrições aos viajantes chineses. Mais de 60 países seguiram o exemplo dos EUA.

Novo balanço: 638 mortos e mais de 31 mil casos

A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou entretanto o seu mais recente balanço relativo ao coronavírus: 636 mortos e 31.161 casos de infeção na China continental. Trata-se da segunda queda diária consecutiva no número de casos confirmados.

A maioria das mortes continua a ocorrer na província central de Hubei, cuja capital, Wuhan, constitui o epicentro do surto.

Em termos globais, há 638 mortos, tendo em conta as duas mortes registadas fora da China continental (uma nas Filipinas, outra em Hong Kong) e 31.453 casos confirmados de infeção.

A morte censurada de médico que lançou alerta

A morte de um dos médicos que em dezembro alertaram para o surto tem causado consternação e revolta na China. Após informações contraditórias sobre o seu estado de saúde, o Hospital Central de Wuhan declarou o óbito de Li Wenliang, de 34 anos, às 2h58 locais. O médico, que foi alvo de uma reprimenda das autoridades por divulgação de informações imprecisas, morreu poucos dias depois de anunciar ter sido infetado.

A notícia da morte gerou uma vaga de comentários de tributo ao médico e de condenação das autoridades chinesas pelos alegados encobrimento e negligência na gestão da crise. Várias publicações críticas nas redes sociais Weibo e WeChat foram rapidamente apagadas pelas autoridades, conta o jornal “South China Morning Post”.

O Governo de Wuhan divulgou uma curta mensagem relativa à morte do médico. “Expressamos as nossas profundas condolências e pesar. Prestamos homenagem à sua manutenção na linha da frente do combate à epidemia e apresentamos as nossas sinceras condolências à família”, declarou.

O “Global Times”, subsidiário do jornal oficial do Partido Comunista da China, o “Diário do Povo”, escreveu que Li deve ser respeitado mas que a nação deve estar unida para conter o surto.