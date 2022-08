Justiça brasileira rejeita, por agora, denúncia contra jornalista americano Glenn Greenwald

A justiça brasileira rejeitou, por agora, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o jornalista americano Glenn Greenwald. O cofundador do site “The Intercept Brasil” estava acusado de “auxiliar, orientar e incentivar” um grupo de piratas informáticos que invadiu os telemóveis do antigo juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

A decisão de um tribunal de Brasília é válida até que se resolva a controvérsia relativa a uma decisão provisória do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, escreveu esta quinta-feira a “Folha de S. Paulo”. O juiz proibiu em agosto “as autoridades públicas e os seus órgãos de apuração administrativa ou criminal” de “praticar atos que visem a responsabilização” de Greenwald “pela receção, obtenção ou transmissão de informações publicadas” nos media. A decisão tinha em conta “a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística”.

Ao contrário do jornalista, as restantes seis pessoas que foram alvo da denúncia terão de responder pelos crimes que lhes são atribuídos: organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático alheio e interceção ilegal, acrescenta a “Folha”.

Segundo o juiz de Brasília, a denúncia reúne os requisitos legais e indícios suficientes da autoria dos crimes, pelo que se justifica a abertura de uma ação contra o grupo.

“Foi denunciado, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal”

Greenwald, que mora no Brasil com o marido, o deputado federal David Miranda, e os dois filhos adotivos do casal, “foi denunciado, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal”. Para o MPF, “provas coletadas na investigação demonstram que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões” dos telemóveis, acrescentou uma nota divulgada em janeiro.

A denúncia alega que numa conversa entre Greenwald e um dos hackers, o jornalista não se limitou a receber informações, pediu para “excluir as conversas” trocadas com ele para não ficar “ligado a material ilegal”. O MPF fala em “ações para impedir investigações e reduzir a possibilidade de responsabilidade criminal”.

O jornalista publicou um vídeo no Twitter em reação à decisão provisória desta quinta-feira.

Greenwald acrescentou, numa outra mensagem, que a decisão o protege de processos, mas que o seu objetivo não é só defender-se. O jornalista promete ir ao Supremo “por uma garantia mais decisiva da liberdade de imprensa”.

Walter Delgatti Neto, que faz parte do grupo, confessou ter entregado a Greenwald milhares de mensagens trocadas entre o ministro Moro e procuradores da Lava Jato e que foram divulgadas pelo “Intercept Brasil” desde junho do ano passado. As mensagens mostraram uma alegada conivência entre Moro e os procuradores da operação anticorrupção, que levou à prisão de dezenas de empresários e políticos, entre os quais o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva.

No ano passado, o atual Presidente, Jair Bolsonaro, declarou que Greenwald poderia “ir para a cadeia” pelo seu papel na divulgação das mensagens.