“Há analogias que podem ser feitas” entre a ascensão do partido de Hitler em 1930 e a aliança com a extrema-direita na Alemanha em 2020

Um dia depois de tomar posse, o novo ex-líder do governo do Estado da Turíngia, no leste da Alemanha, anuncia a retirada. Em causa está a forma como venceu. Thomas Kemmerich, dos Democratas Livres (FDP, um partido liberal) contou não só com o apoio de deputados da União Democrata Cristã (CDU), partido da chanceler alemã Angela Merkel, como do partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD).

O facto é especialmente relevante num país onde o nacionalismo e o antissemitismo têm raízes históricas profundas e num estado onde o Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler conseguiu entrar há 90 anos. “Há analogias que podem ser feitas” afirma ao Expresso Orlando Grossegesse, alemão e professor do departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos da Universidade do Minho. Numa Alemanha onde até aqui havia um pacto de não aliança dos partidos tradicionais com a AfD, “o tabu caiu”.

O processo de escolha de governo arrastava-se desde outubro do ano passado, quando o estado da Turíngia viu o líder Bodo Ramelow, do partido Die Linke (A Esquerda), ser reeleito, mas sem maioria. Para que Ramelow se mantivesse como chefe do governo estadual, era necessário um acordo maior do que o que havia sido alcançado no primeiro mandato, entre sociais-democratas e verdes. Houve duas tentativas, sem sucesso, até que esta quarta-feira apareceu o nome de Kemmerich, do FDP, apoiado pela direita liberal e democrata-cristã. E pelo partido que se assume como antijudaico, islamofóbico, que quer expulsar imigrantes e refugiados, tirar a Alemanha da União Europeia e que tem nas suas fileiras membros abertamente nazis.

A esquerda ficou em choque com a notícia e Angela Merkel, figura maior da CDU, disse que a aliança era “imperdoável”. Kemmerich até pode ter recuado — “a demissão é inevitável” —, mas a renúncia não só não tem efeitos imediatos como trará outras dúvidas, outros perigos, “muito para além da Turíngia”. Essa é uma das conclusões que Orlando Grossegesse tira das últimas 24 horas na Alemanha e de que dá conta ao Expresso.

stringer

Em novembro do ano passado, 17 políticos da CDU na Turíngia escreveram uma carta para que o partido se aliasse a “todos os partidos democraticamente eleitos”, abrindo já portas a uma aliança com a AfD. Nesse sentido, este acordo era expectável?

Não é uma surpresa muito grande, não. A única surpresa é a forma como aconteceu. Num cenário de falha nas condições democráticas, no sentido em que aparece um candidato que ganha surpreendentemente e depois se percebe que já estava tudo combinado.

[Na quarta-feira, a eleição, através de voto secreto, deu a vitória a Thomas Kemmerich por um voto de diferença face a Ramelow (45-44). O apoio da AfD foi decisivo e levantou suspeitas de que tenha havido um acordo prévio entre os dois partidos de centro-direita (FDP e CDU) para se unirem aos nacionalistas da AfD e conquistar o governo. Kemmerich recusou a ideia, mas ela foi adensada pela revelação de uma carta que o na altura candidato recebeu de um membro da AfD a oferecer apoio para formar governo e quebrar a tradição de esquerda na região. A carta — revelada pela rádio regional MDR — mostra que havia interesse numa aliança muito antes do choque causado esta quarta-feira]

Isto é transformar o Parlamento numa espécie de teatro. Surpreende com que frieza se utilizam os meios previstos para o funcionamento da democracia parlamentar, mas manipulando-os. Fingiu-se que não houve acordo, mas houve acordos prévios e esse foi um choque para muitas pessoas, que acharam que havia sempre uma atitude ética que se sobrepunha ao mero funcionamento [parlamentar].

Entretanto Kemmerich recusou o cargo. Quais são os passos que se seguem?

Não faço ideia. Os procedimentos para marcar novas eleições são complicadíssimos, tendo em conta o parlamento regional [de Turíngia]. Para haver novas eleições, são precisos dois terços, mas arranjar dois terços ali… Juridicamente este novo presidente entrou em funções e tem de lá ficar até se encontrar novo chefe de Governo. Por isso a declaração dele não serve como saída.

A solução pode demorar dias, semanas, a chegar?

Não sabemos, isto nunca tinha acontecido. E quanto mais tempo demorar, mais beneficia a AfD. E acredito que vá ter consequências além da Turíngia.

Há risco de contágio a curto prazo na região?

A Turíngia partilha algumas características de composição de outros parlamentos da ex-RDA (República Democrática Alemã), onde há uma grande polarização. O grande receio é que essa polarização se propague. Nestes estados da antiga RDA não há uma consciência democrática de forma tão enraizada quanto na parte ocidental. Não há uma consciência alargada. Se for perguntar na rua, o que lhe dirão é: ‘mas qual é o problema’? Foi uma eleição, não vi mal nenhum’. As manifestações que se iniciaram vêm de uma minoria da população. A outra parte, a que não chamaria maioria silenciosa, mas que não se manifesta, não vê mal nenhum nestes procedimentos.

felipe trueba

O 'cordão sanitário' quebrou-se em definitivo?

Sim, o tabu acabou. E veio de um partido que foi um dos que mais se afundou entre os tradicionais [FDP]. E que vai se afundar ainda mais com isto.

E a CDU?

A CDU depende do que fizer agora. Há uma submissão de uma parte da CDU à AfD, e uma divisão entre quem a tolera e quem não a tolera. E agora inicia-se uma espécie de caça a quem felicitou ou não [a vitória de Kemmerich], quem o cumprimentou, quem não. A esquerda a exigir a demissão dos que felicitaram. Vai ter que ficar necessariamente mais clara a posição da CDU, sobretudo entre a Grande Coligação [que atualmente governa o país].

Angela Merkel disse que era “imperdoável” aliar-se à AfD. Que papel ela ainda pode ter?

É muito difícil. Vejo-a já cansada. Com o desgaste que teve ao longo de tantos anos, não sei se vai ter força, coragem, energia, para liderar um percurso que prevejo difícil.

siphiwe sibeko

Há uns meses, o ex-líder da AfD Alexander Gauland disse que quando a esquerda e o centro-esquerda se aliassem, a CDU ficaria tão fraca que, para governar, só lhe restaria a AfD. Tinha razão? Esse dia está próximo?

Talvez seja um pouco prematuro [falar nisso]. Há muitas questões pelo meio. Claro que, sem posições claras, quem mais ganha são os extremos. Isso viu-se agora com a grande afluência de pessoas a quererem entrar nos partidos da esquerda. A verdade é que há analogias que podem ser feitas. Conhecemos os primeiros passos que deu o NSDAP [Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, de Adolf Hitler], de como eles se infiltraram e manipularam os mecanismos da democracia, contando com a fragilidade dos partidos do centro. É uma porta de entrada. Por isso custa tanto ver um partido com tradição liberal [FDP] a prestar-se a este serviço.

Quando foi eleito, o novo líder da AfD falou em consensos e em abandonar linguagem drástica. É só retórica ou é uma estratégia?

Diria que é estratégia, que é um traço comum a todos os partidos radicais. Não só na Alemanha. Há sempre um discurso de moderação, mas estou convencido de que a AfD não tem interesse no funcionamento democrático e ético. É só uma forma de aumentar o potencial de eleitores.

O partido está normalizado na opinião pública?

Depende dos atores. A grande oposição foi até agora convocar esta aliança de todos os partidos democráticos contra a AfD. Era um consenso que existia. Já havia pequenas cisões, mas nunca ao ponto de se pensar em chegar ao poder. Agora este tabu caiu. Por isso depende dos políticos e da opinião pública se agora a AfD fica normalizada, se se aceita com normalidade que AfD se posicione como um partido qualquer. Há uma probabilidade de que isto aconteça. O desemprego e as populações que vivem mais à margem criam terreno propício para promessas simplistas. Há um certo perigo de normalização populista.

Isso não é muito diferente do que acontece noutros países da Europa e do mundo. A Alemanha tem mais responsabilidade, por razões históricas?

Tem. E isso nota-se, o espaço público da Alemanha está a olhar para isto de forma muito mais sensível do que se acontecesse noutro país. A própria comunicação social trata a AfD de forma diferente, tentando travá-la, não dar palco. Mas depois eles [AfD] aproveitam isso com o argumento do espaço público vedado. Vão para a internet dizer ‘temos aqui espaço onde podemos dizer a verdade’. Isto é sempre uma fonte de atenção.

Os discursos são sempre radicais?

Há membros da AfD que já foram bloqueados nas redes sociais por 'hate speech' (discurso de ódio). Operam com um discurso guiado pelo ódio. E dão atenção aos jovens, que têm maior potencial de rebelião e de se virar contra o sistema.