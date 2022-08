EUA mataram líder da Al-Qaeda na Península Arábica

Os EUA mataram o líder da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), Qasim al-Raymi, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca. Al-Raymi, que liderava aquele grupo jiadista desde 2015, foi morto numa operação americana no Iémen.

O líder jiadista, que assumiu o comando do grupo após a morte do seu antecessor num ataque americano com drones, terá sido o responsável por uma série de ataques a interesses ocidentais nos últimos anos.

A AQPA foi formada em 2009 a partir de duas ramificações regionais da Al-Qaeda no Iémen e na Arábia Saudita, assumindo como objetivos o derrube de governos apoiados pelos EUA e a eliminação de toda a influência ocidental na região.

A maioria dos ataques do grupo tem ocorrido no Iémen, onde os jiadistas se aproveitam da instabilidade de um país que se encontra em guerra há cinco anos.

Casa Branca não especifica data da morte

No final de janeiro, começaram a circular rumores de que Al-Raymi tinha sido morto num ataque com drones americanos. Em reação, a AQPA divulgou uma mensagem de áudio, com a voz do líder, a 2 de fevereiro. Na mensagem, que poderá ter sido gravada anteriormente, o grupo reivindicou o ataque de dezembro contra uma base naval em Pensacola, na Flórida.

O comunicado da Casa Branca confirma agora a morte de Al-Raymi, mas não especifica a data em que foi abatido.

“A sua morte deteriora ainda mais a AQPA e o movimento global da Al-Qaeda, aproximando-nos da eliminação das ameaças que estes grupos representam para a nossa segurança nacional. Os EUA, os nossos interesses e os nossos aliados estão mais seguros em resultado da sua morte”, acrescenta o comunicado.