Buttigieg à frente no número de delegados no Iowa, mas pela margem mínima

Pete Buttigieg está na frente no número de delegados que vão sair das eleições primárias do Partido Democrata no estado norte-americano do Iowa, segundo a última atualização da contagem. O processo arrasta-se desde segunda-feira, após os problemas registados na divulgação dos dados, e Buttigieg está cada vez mais perto de vencer Bernie Sanders, que segue em segundo lugar.

O jovem político, de 38 anos, que até aqui era mayor de South Bend, cidade do estado do Indiana, conquistou até agora 13 delegados, contra 12 de Sanders — Elizabeth Warren segue com oito, Joe Biden com seis e Amy Klobuchar com um. O que torna tudo imprevisível é que o Iowa garante 41 deputados, que em julho vão participar na Convenção Nacional Democrata, no Wisconsin, para eleger o candidato que vai concorrer contra Donald Trump nas presidenciais de novembro. E como é fácil de ver pelas contas, falta eleger um delegado, que, se cair para Bernie Sanders, empatará a disputa.

Ainda que os 41 delegados do Iowa representem apenas 1% do total nacional, a verdade é que desde 2000 que o vencedor das primárias democratas neste estado é o escolhido pelo partido para concorrer às eleições. O Iowa é o primeiro estado a ir a eleições e este ano ficou marcado por um processo caótico, com problemas na aplicação escolhida para contabilizar as escolhas dos eleitores. Os primeiros resultados foram conhecidos ao final do dia de terça-feira, um dia depois da votação, e entretanto contestados, com pedidos de novas verificações.

Caso Pete Buttigieg saia vencedor, pode ter aqui uma porta aberta rumo à eleição presidencial. Assumidamente gay e com medalha de louvor da Reserva da Marinha, Buttigieg quer passar diretamente de mayor, cargo que exerceu até há poucas semanas, a Presidente dos EUA.