Primárias nos Estados Unidos. Líder do Partido Democrata pede nova verificação dos resultados de Iowa

O líder do Partido Democrata norte-americano pediu esta quinta-feira uma nova verificação dos resultados do 'caucus' realizado na segunda-feira no Iowa, primeira etapa da escolha do candidato democrata à Casa Branca, após os problemas registados na divulgação dos dados.

"Isto já é de mais. Devido aos problemas que surgiram na aplicação do plano de seleção de delegados e de forma a garantir a confiança da opinião pública nos resultados, peço ao Partido Democrata no Iowa que inicie imediatamente uma nova verificação", afirmou Tom Perez, presidente do Comité Nacional Democrata, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Três dias depois da realização do 'caucus' do Iowa, os Democratas ainda não divulgaram os resultados finais da consulta. Até agora, e após a contabilização de 97% das intenções de apoio, os candidatos Pete Buttigieg e Bernie Sanders estão a disputar o primeiro lugar (e consequentemente os delegados atribuídos pelo Iowa) e surgem quase empatados, com 26,2% e 26,1%, respetivamente.

Nas seguintes posições estão a senadora Elizabeth Warren (18,2%), o antigo vice-Presidente Joe Biden (15,8%) e a também senadora Amy Klobuchar (12,2%).

A divulgação dos resultados do 'caucus' Democrata no Iowa está atrasada devido a problemas técnicos identificados na aplicação que deveria ajudar na contagem das intenções de apoio dos eleitores.

Na segunda-feira, os eleitores do Iowa deslocaram-se a cerca de 1.700 locais (por exemplo, escolas, ginásios, bibliotecas ou igrejas) para participarem em assembleias de cidadãos e para escolherem o seu candidato. Ao contrário do que acontece numas eleições primárias, em que um eleitor deposita o respetivo voto numa urna, num 'caucus' os eleitores discutem, trocam argumentos e dividem-se em grupos de apoio a candidatos.

O 'caucus' Democrata no Iowa foi a primeira etapa do processo que irá selecionar o adversário do atual Presidente Donald Trump (Republicano) nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro deste ano. Tanto os Democratas, como os Republicanos, serão chamados a participar na terça-feira, dia 11 de fevereiro, em eleições primárias no Estado de New Hampshire.