Já voltou à Terra a mulher que mais tempo seguido passou no espaço

O nome de Christina Koch passou esta quinta-feira para os livros de História. A astronauta norte-americana passou 11 meses em órbita, a missão mais longa de sempre de uma mulher no espaço. Por volta das 13h (9h em Portugal continental), a nave Soyuz aterrou no Cazaquistão e trouxe de volta à terra não só Koch como mais dois astronautas, Luca Parmitano, comandante da Estação Espacial Internacional pela Agência Espacial Europeia e Alexander Skvortsov, da agência russa Roscosmos, também ele membro da tripulação que mantém a Estação Espacial Internacional a funcionar.

"Estou tão emocionada e feliz neste momento”, disse Koch, embrulhada em cobertores, aos jornalistas reunidos para a receberem nas planícies geladas do Cazaquistão, assim que saiu da cápsula.

"Para mim, tudo isto é sobretudo a honra que sinto em seguir os passos dos meus heróis", disse Christina Koch a um grupo de jornalistas na terça-feira, quando ainda estava na Estação Espacial Internacional. “Para mim foi muito importante ver o que estavam a fazer com as suas vidas as pessoas em que eu via um reflexo de mim mesma quando imaginava o que poderia vir a fazer com a minha e quais seriam meus sonhos. Talvez eu também possa vir a ser essa fonte de inspiração para outra pessoa”, disse ainda a astronauta, citada pela BBC.

Ao chegar, Koch mostrou-se bastante sorridente mas seguiu imediatamente para a realização de exames médicos de rotina. Estes dias todos que Koch passou no espaço, 328 no total, são muito importantes para que NASA possa entender os efeitos das viagens espaciais no corpo das mulheres, até porque a ideia de regressar à lua está em cima da mesa com o programa Artemis e também porque já não restam muitas dúvidas que o uma eventual expedição a Marte é uma prioridade.

O recorde anterior pertence também a uma americana, Peggy Wilson que continua a deter, porém, o recorde de mais tempo acumulado no espaço ao longo de três voos espaciais de 2002 a 2017. Durante sua missão, Koch completou 5.248 voltas à Terra e viajou 223 milhões de km - o equivalente a 291 viagens de ida e volta da Lua para a Lua.