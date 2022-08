Hospital corrige informação: médico que alertou sobre coronavírus não morreu - está em estado crítico

A sua morte foi anunciada esta quinta-feira, incluindo pela Organização Mundial de Saúde, mas, afinal, o médico chinês que alertou para a existência de pacientes colocados sob quarentena no hospital em que trabalha, em Wuhan, está em estado crítico, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca. A informação foi avançada pelo hospital onde está internado.

Depois de ter partilhado uma mensagem com colegas a informar sobre a presença de pacientes com sintomas semelhantes ao vírus do SARS, Li Wenliang foi investigado pelas autoridades chinesas e chamado a assinar um documento em que assumia ter divulgado falsas declarações. Como ele, foram investigadas outras pessoas, por terem alegadamente criado rumores e lançado o pânico entre a população por causa do novo vírus.

Depois disso, Li Wenliang recebeu no seu consultório uma mulher que viria a descobrir-se estar também infetada, contaminando o próprio médico. Li Wenliang foi internado e a OMS pronunciou-se sobre a sua alegada morte, numa publicação no Twitter em que se assumia "profundamente triste pela morte do doutor Li Wenliang". "Todos devemos elogiar o trabalho que ele fez sobre o nosso vírus".

Nas várias redes sociais, começaram a circular de imediato mensagens de pesar, mas o hospital entretanto corrigiu a informação, referindo que o médico encontra-se em estado crítico após sofrer uma paragem crítica.