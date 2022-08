“Estava sentado no 25C. Julgo que o avião se partiu na fila 26.” Balanço de acidente na Turquia sobe para três mortos

O balanço do acidente com um avião, que esta quarta-feira se partiu em três na Turquia, foi atualizado para três mortos e 179 feridos.

O aparelho derrapou na pista durante uma aterragem no Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen, em Istambul. Os ventos fortes e a chuva intensa terão sido os responsáveis pelas dificuldades na aterragem.

O governador de Istambul, Ali Yerlikaya, disse que o avião não conseguiu “segurar a pista” e derrapou 50 a 60 metros antes de cair numa vala a uma altura de cerca de 30 metros. “Estamos profundamente consternados mas muito aliviados por termos escapado a um acidente maior”, acrescentou, lembrando que a aeronave podia ter-se incendiado.

“Derrapámos 20 a 30 segundos e, de repente, saímos da pista”

O Boeing 737, operado pela companhia aérea turca de baixo custo Pegasus Airlines, vinha da cidade portuária de Esmirna, noticiou a televisão NTV. O avião transportava 177 passageiros e seis tripulantes.

Doğuş Bilgiç, um dos sobreviventes, contou à estação turca que foi um dos primeiros passageiros a conseguir sair do avião. “Derrapámos durante 20 a 30 segundos e, de repente, saímos da pista”, contou, sentando numa cadeira de rodas devido a uma lesão na perna.

“Eu estava sentado no lugar 25C. Julgo que o avião se partiu na fila 26”, relatou o sobrevivente de 24 anos. Quando viu a abertura, escapou do aparelho, acrescentou.

Segundo acidente no espaço de um mês

Entre os feridos encontram-se os dois pilotos do avião, que a NTV revela estarem em estado grave.

A televisão transmitiu uma gravação das comunicações com o controlo de tráfego aéreo, durante as quais os pilotos foram informados de que voos anteriores registaram fortes ventos de feição.

O acidente aconteceu quase um mês depois de um outro avião da Pegasus, com 164 pessoas a bordo, ter derrapado no mesmo aeroporto a 7 de janeiro, sem, no entanto, provocar feridos.