Enquanto as autoridades o procuravam, García Juliá conduzia tranquilamente um Uber pelas ruas de São Paulo. Foi apanhado, 25 anos depois

Não é todos os dias que se descobre que o homem com quem se vive há décadas ou o vizinho de 60 anos, por aí, 62, 63 no máximo, mais de 65 não, isso não, argentino, educado e discreto, isso sim, certamente, ou o condutor da Uber em cujo carro se entrou porque estava disponível e perto, matou outros cinco homens, irrompeu pelo escritório onde se encontravam e descarregou-lhes um punhado de balas em cima.

Mas foi mesmo isto que fez Carlos García Juliá, que antes de ser condutor e vizinho e marido (por esta ou outra ordem), foi militante do Fuerza Nueva, o partido da extrema-direita fundado por Blas Piñar durante a transição pós-franquista. O caso passou-se em 1977 e a sua extradição do Brasil, onde vivia há vários anos, para Espanha, para cumprir o que lhe resta da pena aplicada pelo homicídio dos quatro homens, deu título a várias notícias nos meios de comunicação.

E não foi em vão que isto aconteceu, não é desperdício de atenção, energia mal canalizada. A verdade é que a sua história, cheia de voltas, assim o merece. Começa, pelo menos para o que nos interessa, a 24 de janeiro de 1977, quando García Juliá e outro homem de igual credo entram no escritório de advogados que trabalhavam para a confederação sindical espanhola Comissões Operárias (CCOO) e dispararam sobre três dos que lá estavam (Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides e Francisco Javier Sauquillo) e outros dois homens, um estudante de Direito e um funcionário administrativo.

Outras quatro pessoas ficaram com ferimentos graves mas, para García Juliá, tudo não passou de uma tentativa “para ajudar as forças de segurança a defender a Espanha da subversão”. Foi este o argumento que apresentou em tribunal, mas de pouco lhe valeu. Foi condenado a 193 anos de prisão e a mesma pena foi aplicada a Fernández Cerrá, o homem que estava consigo (havia uma terceira pessoa, Fernando Lerdo de Tejada, que só não disparou também porque a arma que trazia consigo não estava carregada e que fugiu depois da América Latina aproveitando uma autorização de saída da prisão). O escritório de advogados ficava na rua Atocha, que viria a dar nome ao incidente — massacre de Atocha.

Da prisão à liberdade condicional e à empresa de espionagem e vigilância

Mas 193 são muitos anos e García Juliá percebeu logo isso. Quando lhe foi concedida liberdade condicional, em setembro de 1991, aproveitou para criar uma empresa de espionagem e vigilância, e quando, três anos depois, foi autorizado a viajar para o Paraguai, alegadamente por causa de uma oferta de trabalho que havia recebido, aproveitou para fugir. A autorização de permanência na América Latina havia sido revogada, depois de muitas críticas feitas à justiça espanhola, mas García Juliá fingiu que não sabia de nada, que nenhuma informação lhe havia chegado e que era um homem livre.

E como homem livre que julgava ser, andou pela Argentina, Brasil, Estados Unidos, até se instalar, em 1996, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Arriscou demasiado, talvez, e apenas dois meses depois foi detido e acusado de ser o principal membro de uma rede de tráfico de droga que, segundo as autoridades, utilizava uma rota que começava na Bolívia e terminava na Suíça (com o Brasil pelo meio) para fazer chegar cocaína à Europa. Jurou que vendia apenas azeite — e se havia droga entre os bidões não sabia como é que ela tinha ido ali parar — e camiões usados, daí o azeite, ou a droga, dentro dos camiões, e vendia tudo junto. Mas ninguém acreditou, eram muitas as provas que o incriminavam, e García Juliá, mesmo assumindo o papel de vítima e dizendo ter sido alvo de uma armadilha montada por inveja, por ser “muito famoso em Espanha e ter assassinado comunistas”, foi condenado a quase sete anos de prisão por tráfico de droga.

Mas sete continuam a ser muitos anos e García Juliá já sabia isso. É assim que trata de fugir da prisão localizada numa cidade próxima de Santa Cruz, pagando a outros reclusos para abrir um túnel, mas esquecendo-se de garantir que a estrutura era suficientemente larga para que ele conseguisse passar. Não conseguiu. Foi apanhado e transferido para outra prisão, muralhada, para dissuadir todo o tipo de aventuras. Foi também nesta altura que as autoridades espanholas começaram a tentar extraditá-lo, mas ainda teriam de aguardar bastante tempo, e por bastante entenda-se quase 20 anos, até conseguirem fazê-lo.

García Juliá foge da prisão mas com precauções, trocando de identidade

Entretanto, García Juliá é colocado novamente em liberdade condicional e não é difícil imaginar o que terá feito. Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina e Venezuela, foram estes os países por onde andou, mas desta vez com precauções, trocando de identidade e fingindo ter profissões tão diversas quanto pára-quedista, psicólogo, detetive privado, piloto de helicóptero, administrador de empresas, consultor na área das exportações e importações, e mediador de seguros.

“Aquilo que aconteceu na Bolívia serviu-lhe de lição. Percebeu que tinha de afastar-se de ultradireitistas e de traficantes de droga e de delinquentes se não queria ver-se envolvido de novo em problemas e ser extraditado para Espanha”, afirmou o chefe da unidade de crime organizado da polícia espanhola, Marcos Frías, ao “El País”. Nos últimos anos, García Juliá vinha trabalhando como motorista da Uber, ao volante de um carro de uma mulher brasileira com quem vivia num bairro de classe média de São Paulo. Os seus vizinhos, para quem teria cerca de 60 anos, elogiavam-lhe a educação e discrição, achavam que era argentino, e nem a sua mulher sabia do seu passado, de acordo com aquele jornal espanhol.

Mas García Juliá havia de ser apanhado. A pressão das autoridades espanholas era muita e a polícia brasileira, com uma ordem de detenção vinda das mãos do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não facilitou. Nem podia. Na manhã de 5 de dezembro de 2018, García Juliá foi surpreendido ao sair de casa por vários polícias. Negou ser espanhol, acrescentou as desculpas habituais, mas de pouco lhe serviu. Ficou em prisão preventiva em São Paulo e, esta quinta-feira, foi finalmente extraditado para Espanha. Dez são muitos anos e García Juliá continua a saber isso, mas desta vez vai mesmo ter de cumpri-los.