EUA. Buttigieg e Sanders praticamente empatados no conturbado primeiro teste do Iowa

Pete Buttigieg e Bernie Sanders, candidatos à nomeação democrata para as eleições de novembro nos EUA, estão praticamente empatados nas conturbadas primárias de segunda-feira no estado do Iowa. Com praticamente todos os resultados apurados, o ex-presidente da Câmara de South Bend e o senador do Vermont seguem na frente naquela que foi a primeira contenda para se apurar o candidato que irá tentar evitar um segundo mandato do Presidente Donald Trump.

Citando dados divulgados depois da meia-noite (hora de Washington), a Associated Press revelou esta quinta-feira que Buttigieg segue com uma vantagem de três delegados estaduais sobre Sanders – é este número que determina o vencedor.

As primárias no Iowa foram marcadas pelo caos no apuramento dos resultados, que começaram a ser anunciados com 24 horas de atraso. A demora foi inicialmente atribuída a problemas técnicos numa aplicação que os presidentes das delegações deveriam usar para registar os votos, depois ao congestionamento nas ligações dos voluntários ao Partido Democrata para anunciarem os resultados apurados.

Os obstáculos continuaram esta quarta-feira, uma vez que algumas folhas de registo estavam a ser enviadas para a sede do partido na capital estadual de Des Moines através do correio, o que naturalmente também contribuiu para o atraso.

Próxima paragem: New Hampshire

Já com os olhos postos nas primárias de New Hampshire, que decorrem na próxima terça-feira, Buttigieg e Sanders tentam distanciar-se dos restantes nove candidatos à nomeação democrata. Depois deles surgem a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren, o ex-vice-Presidente Joe Biden e a senadora do Minnesota Amy Klobuchar.

Esta sexta-feira acontece, também em New Hampshire, mais um debate democrata, o oitavo numa longa maratona que se iniciou em junho do ano passado e que tem servido para se perfilarem os candidatos com mais hipóteses e afastarem os outros. O número inicial de candidatos chegou a ultrapassar as duas dezenas.

O milionário Michael Bloomberg, ex-mayor de Nova Iorque, só entrou na corrida em novembro e ainda não participou em qualquer debate nem nas primárias do Iowa.

O jovem candidato Buttigieg e o veterano “socialista” Sanders

Biden, que durante muito tempo liderou as sondagens nacionais, sofreu um duro revés ao estatelar-se na quarta posição nesta primeira consulta. O antigo vice-Presidente de Barack Obama tenta sobreviver ao resultado, dizendo que Buttigieg e Sanders são escolhas arriscadas, devido à relativa inexperiência do ex-presidente de Câmara e às posições muito à esquerda do senador do Vermont.

Buttigieg foi o mayor de South Bend durante oito anos. Entre 2009 e 2017, trabalhou como oficial de informações navais na Reserva da Marinha dos EUA, alcançando o posto de tenente. Em 2014, foi destacado para o Afeganistão durante sete meses, pelo que recebeu uma medalha de louvor. Com 38 anos, é o primeiro candidato assumidamente homossexual a bater-se pela nomeação democrata, colocando a tónica da sua campanha na mudança geracional.

Sanders é senador pelo Vermont desde 2007, tendo ainda a marca de congressista que se manteve mais tempo como independente. Pertence à chamada ala progressista, ou seja, a ala mais à esquerda no partido. Com 78 anos, descreve-se como um “socialista democrático” e defende cuidados de saúde universais. Nas eleições de 2016, em que Trump foi eleito, concorreu sem sucesso à nomeação democrata para lhe fazer frente. Afastado da corrida, manifestou o seu apoio a Hillary Clinton.