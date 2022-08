China regista novo recorde diário de mortes por coronavírus. Balanço global atualizado: 565 mortos

As autoridades de saúde chinesas atualizaram esta quinta-feira o balanço do coronavírus, que atingiu um novo recorde diário com 73 mortes confirmadas. Em termos globais, a epidemia já matou pelo menos 565 pessoas (563 na China continental, uma em Hong Kong e outra nas Filipinas) e há registo de 28.262 infetados.

Wuhan, capital da província chinesa de Hubei e epicentro do vírus, tem desde esta quarta-feira um novo laboratório de testes de emergência a funcionar. O Laboratório Huo Yan foi projetado para testar 10 mil amostras por dia para detetar o vírus, escreve o jornal “South China Morning Post”.

O medicamento experimental Remdesivir está mais perto de ser aprovado para tratamento após o arranque de um ensaio clínico em Wuhan, que envolverá 761 pacientes (308 com sintomas ligeiros a moderados e 453 em estado grave).

O primeiro paciente infetado nos EUA foi tratado com aquele antiviral e melhorou, de acordo com um estudo publicado na semana passada no “New England Journal of Medicine”, uma das publicações científicas mais prestigiadas na área da medicina.

Teste a recém-nascido dá positivo 30h após nascimento

A China adotou medidas sem precedentes para conter a propagação do vírus, incluindo restrições de viagens para grande parte de Hubei, uma província do centro do país com mais de 50 milhões de habitantes.

Numa reunião recente do Comité Permanente do Politburo, o órgão executivo do Partido Comunista, o Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou que as autoridades locais serão severamente punidas se não atenderem às ordens de Pequim para impedir a propagação do vírus.

Um teste realizado em Wuhan a um recém-nascido, cuja mãe se encontra infetada, deu positivo apenas 30 horas após o nascimento, o que gera preocupações de que a infeção também possa ser contraída no útero.

Número de infetados em cruzeiro japonês duplica

Entretanto, o Ministério japonês da Saúde anunciou que mais dez pessoas que seguiam a bordo do cruzeiro Diamond Princess estão infetadas, duplicando o número de casos no navio que está de quarentena desde segunda-feira, ao largo de Yokohama, a sul de Tóquio.

A tutela pediu às restantes pessoas que permaneçam a bordo durante pelo menos 14 dias, o período máximo estimado de incubação do vírus. As autoridades japoneses recolheram amostras de 273 passageiros do cruzeiro, que apresentavam sintomas potencialmente relacionados com o coronavírus, para análise.

Taiwan proibiu todos os navios de cruzeiro de atracarem em qualquer dos seus portos, independentemente de terem visitado Hong Kong, Macau ou a China continental. A medida foi implementada depois de uma mulher taiwanesa ter sido infetada no cruzeiro japonês.

Além da República Popular da China e das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

Há uma semana, a Organização Mundial de Saúde declarou que o coronavírus constitui uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala global.