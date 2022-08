Bernie Madoff diz que está a morrer de insuficiência renal e pede libertação antecipada da prisão

Bernie Madoff, considerado o autor da maior fraude de sempre, disse esta quarta-feira que está a morrer de insuficiência renal e pediu uma libertação antecipada da sua pena de 150 anos de prisão.

O advogado Brandon Sample revelou que o seu cliente, atualmente com 81 anos, usa uma cadeira de rodas, precisa frequentemente de oxigénio e sofre de doenças cardiovasculares, hipertensão, insónias e outras condições médicas crónicas. Além disso, Madoff é demasiado velho para um transplante e foi transferido para a prisão do centro médico federal em Butner, no estado norte-americano da Carolina do Norte, escreve o jornal “The Guardian”.

Madoff foi preso em dezembro de 2008 depois de as autoridades terem exposto um esquema de Ponzi de 65 mil milhões de dólares. Este esquema de pirâmide, como também é conhecido, consistia no pagamento de lucros anormalmente altos a investidores, à custa de investidores que entravam mais tarde, em vez da receita gerada por um negócio real.

“Madoff pede humildemente um pouco de compaixão”

Com este esquema, a empresa de Madoff, a Bernard L. Madoff Investment Securities, fez com que milhares de pessoas perdessem as suas poupanças. Além de pessoas individuais, a fraude também prejudicou instituições de caridade, fundos de pensões e fundos especulativos.

Pelo menos quatro pessoas ligadas a Madoff, incluindo o filho Mark, suicidaram-se.

O advogado sublinha que o seu cliente “não contesta a gravidade dos seus crimes, nem procura minimizar o sofrimento das suas vítimas”. “Madoff pede humildemente a este tribunal um pouco de compaixão”, acrescenta.

Juiz que condenou Madoff irá analisar o pedido

O procurador federal do distrito sul de Nova Iorque, Geoffrey Berman, fez saber que o seu escritório, que condenou Madoff, irá avaliar a situação.

O pedido será analisado pelo juiz Denny Chin, que, na leitura da sentença em 2009, classificou os crimes como “extraordinariamente perversos”.

No ano passado, Madoff pediu ao Presidente dos EUA, Donald Trump, uma redução da sua pena. Trump, que ainda não deu resposta ao pedido, revelou que Madoff tentara convencê-lo a entrar num investimento com ele. “Não, obrigado. Posso perder o meu dinheiro”, respondeu-lhe Trump, segundo o relato do próprio em entrevista ao jornal “The New York Times”.