Trump traçou o mapa para a reeleição (com a ajuda de Gabe, o homem do teleponto)

Prestes a ser absolvido do processo de destituição (“impeachment”), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu esta terça-feira à noite (madrugada de hoje, em Lisboa) o discurso anual do Estado da União. O tom esteve distante daquele que muitas vezes usa no Twitter, um mar de teses conspirativas e ofensas. A “culpa” foi de Gabe Ramirez.

O homem do teleponto, contratado através de uma busca no Google, controlava o que era dito a partir dos bastidores, via dois portáteis e mantinha-se sob o olhar atento de Stephen Miller, um dos responsáveis máximos do Gabinete de Comunicações da Casa Branca.

Lê-se em “Let Trump Be Trump”, livro da autoria de Corey Lewandowski, antigo diretor de campanha do magnata nova-iorquino, que a contratação de Gabe deveu-se à “tendência” do chefe de Estado americano para o “improviso”. Tal indiciava que o papel do novo operacional seria, no mínimo, delicado. “Procurámos alguém que ajudasse o presidente a concentrar-se na mensagem. Por outro lado, não queríamos que ele filtrasse o estilo orgânico”, constata-se naquela obra.

Ontem o trabalho de Gabe pareceu facilitado. E por várias razões, entre elas o momento do calendário político. “Em ano de presidenciais, Trump quis projetar um perfil menos conflituoso para arrecadar apoios ao centro”, explica-nos Joel Aberbach, ex-conselheiro do Departamento de Estado americano durante as administrações de Bill Clinton e de George W. Bush.

Note-se que uma sondagem da Gallup revelou também ontem que a taxa de popularidade do multimilionário atingiu o nível máximo da sua presidência, 49%, quatro pontos percentuais acima do valor recolhido pelo seu antecessor, Barack Obama, no início 2012, ano em que conquistou a reeleição.

Porventura embalado pela boa notícia, o presidente dos EUA evitou expressões como “caça às bruxas” para descrever o “impeachment” de que é alvo (o Senado termina hoje o julgamento, fase final do processo de destituição, prevendo-se que a maioria republicana o absolva das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso).

“Trump aproveitou a oportunidade para falar directamente ao povo americano e recordar os sucessos desta Administração. Novos acordos de comércio firmados com o México, Canadá e China. Eliminação de dois ferozes terroristas (Abu Bakr al-Baghdadi, ex-líder do Estados Islâmico e Qassem Soleimani, número dois do regime iraniano). Ele é um líder!”, afirma ao Expresso um porta-voz do chefe de gabinete do vice-presidente americano, Mike Pence. “A cereja em cima do bolo foram os assuntos que tocam diretamente na vida das pessoas, como a liberdade de escolha das escolas para os nossos filhos e a santidade da vida”.

Os temas do discurso

“O Gabe terá carregado no botão de pausa apenas durante as interrupções para aplausos (cerca de 100 ao longo de uma hora e meia)”, ironiza Michael Gerson, membro do gabinete de comunicações do antigo presidente George W. Bush, presumindo que o especialista não recorreu aos habituais malabarismos entre improvisos e discurso, dada a disciplina de Trump.

“Obrigado Gabe!, insiste Gerson, em declarações ao Expresso, especificando que alguém com aquela responsabilidade “precisa de ter um conhecimento profundo da comunicação, dos tiques do orador e interpretar as reações da audiência. Neste caso, tendo em conta que se trata de Trump, eu não quereria estar no lugar dele” (risos).

Assim, o chefe de Estado americano concentrou-se em cinco temas: Economia, família, Saúde, Imigração e Segurança Nacional. As críticas à oposição chegaram de forma explícita, mas sem apontar nomes: “Temos de escolher entre a grandeza e o impasse, resultados ou resistência, visão ou vingança, progresso incrível ou destruição sem sentido. Esta noite peço-vos que escolham grandeza”.

Poucas horas antes, Trump mostrara menos brandura. Num email enviado aos apoiantes, declarou: “Vou partilhar convosco o que realmente se irá passar hoje à noite. A verdade é que a minha Administração cria emprego e mata terroristas, enquanto a esquerda radical está obcecada com embustes dementes, caça às bruxas e cruzadas partidárias. Eles querem impedir a NOSSA NAÇÃO de vencer em novembro”. Quando a audiência é a base do Partido Republicano, o Trump do Twitter prevalece.

O mapa para a reeleição

Trump aproveitou o discurso do Estado da União, acima de tudo, para falar da “reviravolta americana”, pegando no exemplo da taxa de desemprego que ronda os 3,5%, a mais baixa dos últimos 50 anos, e na anulação recorde do número de regulações federais. “O tempo da ingerência acabou!”.

Insistiu que em três anos e meio acabou com a ideia do declínio inevitável da América, prometendo que “nunca mais voltaremos àquele ponto de quase rotura”. Cumprindo a tradição garantiu: “O estado da nossa União é o mais forte de sempre”.

Mencionou ainda o aumento dos rendimentos, principalmente para os mais necessitados, qualificando o que se está a passar no país como um “boom da classe trabalhadora”.

Ainda em matéria económica, o líder republicano recordou que estancou a debandada de empresas, insistindo que o novo NAFTA (acordo de Comércio com o México e Canadá) irá reforçar essa tendência. A relação com a China também “deixou de ser baseada na exploração da nossa boa vontade”, lembrando um velho slogan: “a nossa prioridade é colocar a América em primeiro lugar”.

Do ponto de vista social, Donald Trump acenou com novas regras para o preço dos medicamentos, proibição de cuidados a imigrantes ilegais, garantindo que “o socialismo jamais destruirá o sistema de saúde americano (um ataque ao modelo público proposto por alguns políticos democratas, entenda-se)”.

Anunciou a intenção de proibir o aborto em gravidezes acima dos quatro meses, pois “toda a vida é sagrada”, uma “dádiva de deus”, enquanto que exigiu que os 50 estados promovessem o alargamento das licenças parentais.

Mudando de agulha, reafirmou o compromisso na “erradicação do terrorismo islâmico”, falando do plano de paz para o Médio Oriente apresentado na semana passada, da derrota do autoproclamado estado islâmico e das missões americanas quase diárias de combate global ao flagelo.

Em relação ao Irão, sugeriu a possibilidade de negociações. “Podemos ajudá-los a recuperar, mas se calhar são demasiado orgulhosos ou tontos para aceitar. Veremos qual o caminho que irão escolher”.

Ao final da noite, Joel Aberbach, o antigo conselheiro do Departamento de Estado americano, voltava ao contacto com o Expresso, concluindo que “Trump tocou em quase todas as teclas. Claramente, ele apresentou o mapa para a reeleição”.