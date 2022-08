Pete Buttigieg. Quem é o homem na frente da corrida para lutar contra Trump em novembro?

“Que noite! Esta noite, uma esperança improvável tornou-se uma realidade inegável. Não conhecemos todos os resultados mas sabemos, neste momento, que o Iowa chocou a nação. Porque, ao que tudo indica, vamos para New Hampshire vitoriosos.” Quando Pete Buttigieg proferiu estas palavras, logo após as primárias democratas de segunda-feira no estado do Iowa, não só não se conheciam ‘todos’ os resultados, como, em boa verdade, não se conheciam quaisquer resultados.

Um problema na aplicação que deveria contar os votos da primeira contenda para a escolha do candidato democrata às eleições de 3 de novembro prolongou o suspense durante cerca de 24 horas. Ao saírem os primeiros resultados, a profecia do antigo presidente da Câmara de South Bend concretizava-se: Buttigieg estava efetivamente na frente. Ainda que o senador do Vermont Bernie Sanders liderasse no voto popular, o ex-mayor contava com o apoio de mais delegados estaduais (e é este número que determina o vencedor).

As declarações de Buttigieg, espécie de salto de fé sem qualquer sustentação factual, tiveram tanto de ousado como de premonitório. O Iowa chocou, de facto, a nação. No momento de redação destas linhas, Buttigieg também já ultrapassou Sanders em percentagem de votos, a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren surge em terceiro lugar, o ex-vice-Presidente Joe Biden – que durante muito tempo liderou as sondagens nacionais – estatelou-se no quarto lugar e a senadora do Minnesota Amy Klobuchar surge em quinto.

O primeiro candidato assumidamente homossexual

Os resultados ainda podem mudar mas parece inegável que Buttigieg já fez história. Era até há poucas semanas mayor de South Bend, cidade do estado do Indiana, no Centro-Oeste americano, com pouco mais de 100 mil habitantes. Exerceu o cargo durante oito anos, em dois mandatos sucessivos. Quando foi eleito pela primeira vez, tornou-se o mais jovem presidente da Câmara daquela cidade. Com 38 anos, é o mais jovem candidato à batalha final contra Donald Trump, que concorre à reeleição.

Buttigieg é também o primeiro candidato assumidamente homossexual a bater-se pela presidência e tem um objetivo claro: pretende tornar-se o primeiro mayor a passar diretamente de uma presidência de Câmara para a Casa Branca. Em 2015, assumiu-se publicamente como gay e foi reeleito para um segundo mandato em South Bend, com mais de 80% da votação.

Formado em Harvard e Oxford, Buttigieg trabalhou como consultor da McKinsey durante três anos. Entre 2009 e 2017, foi oficial de informações navais na Reserva da Marinha dos EUA, alcançando o posto de tenente. Pelo meio, em 2014, esteve destacado no Afeganistão durante sete meses, pelo que recebeu uma medalha de louvor. Trabalhou nas campanhas políticas de alguns democratas, designadamente do antigo Secretário de Estado John Kerry. Colocou pela primeira vez o pé na política nacional em 2017, quando concorreu, sem sucesso, à presidência do Comité Nacional Democrata.

A ponte para uma nova era na política americana

A sua campanha foi construída em torno da ideia da mudança geracional: sendo o candidato mais novo, afirma-se como a ponte para uma nova era na política americana. Nos sete debates democratas, uma longa maratona iniciada em junho do ano passado e que continua já esta sexta-feira, notabilizou-se pelos dons de oratória. Foi o primeiro de um vasto lote de candidatos à nomeação democrata, que já foram mais de duas dezenas e são atualmente 11, a sugerir o aumento do número de assentos no Supremo Tribunal.

Segundo Buttigieg, a mudança no sistema poderá fazer com que cada nomeação para a mais alta instância judicial passe a ser menos um confronto político entre democratas e republicanos.

O antigo mayor também provou ser um dos maiores angariadores de fundos na campanha, um fator importante, senão mesmo decisivo, em qualquer corrida ao mais alto posto da nação. O seu marido, Chasten Glezman, que em 2018 adotou o apelido Buttigieg, tem desempenhado um papel de relevo na angariação de dinheiro e apoios, acompanhando-o em vários eventos em todo o país.

“Sou o único canhoto-americano-maltês-episcopal-gay-millennial-veterano de guerra na corrida”, sintetizou o próprio, citado pelo jornal “The New York Times”.