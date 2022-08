Pelosi rasga cópia do discurso de Trump sobre o Estado da União [com VÍDEO]

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, rasgou uma cópia do discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Estado da União. O gesto aconteceu no final da alocução feita esta terça-feira em Washington (madrugada de quarta-feira em Lisboa), quando Trump era aplaudido.

Questionada por um jornalista, Pelosi justificou-se: “Era a coisa mais cordial a fazer, considerando as alternativas.”

Em seguida, a líder democrata publicou no Twitter uma fotografia do momento em que foi ignorada por Trump quando lhe estendeu a mão para o cumprimentar.

“Os democratas nunca deixarão de estender a mão da amizade para trabalhar pelas pessoas. Vamos trabalhar para encontrar um terreno comum onde for possível, mas permaneceremos firmes onde não for”, escreveu.

Ao chegar ao púlpito antes de discursar, Trump quebrou o protocolo e limitou-se a cumprimentar o seu vice-Presidente, Mike Pence, ignorando efetivamente a mão estendida de Pelosi.

A líder democrata, que foi responsável pela abertura do processo de destituição presidencial contra Trump, ficou sentada atrás do Presidente e ao lado de Pence durante o discurso, franzindo frequentemente a testa e sorrindo.