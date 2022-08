Pelo menos sete mortos e dezenas de feridos no sul do Iraque em confrontos

Pelo menos sete pessoas morreram baleadas e dezenas ficaram feridas em Najaf, sul do Iraque, depois de terem sido atacadas por apoiantes do grupo xiita de Moqtada al-Sadr, enquanto protestavam contra o Governo, anunciaram esta quarta-feira fontes sanitárias.

De acordo com as autoridades de saúde do Iraque, citadas pela agência France-Presse, as vítimas mortais foram baleadas na cabeça e no peito e dezenas de outras pessoas ficaram feridas.

Os confrontos entre manifestantes contra o Governo de Bagdad e os seguidores deste grupo liderado pelo clérigo radical xiita aumentaram com a declaração de apoio de Moqtada al-Sadr ao primeiro-ministro, Mohammed Tawfiq Allawi, mas ainda não tinham recorrido a armas de fogo.

Os protestos começaram em outubro de 2019 e os iraquianos pedem mais serviços básicos e menos corrupção.