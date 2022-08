China atinge novo recorde diário de mortes associadas ao coronavírus. Balanço atualizado: 492 mortos

As autoridades de saúde chinesas anunciaram esta quarta-feira que foram registadas mais 65 mortes relacionadas com o coronavírus, o que representa um novo recorde diário e eleva para 490 o número de mortos na China continental. O número total de casos registados foi entretanto atualizado para 24.540.

Àquelas mortes é necessário juntar outras duas ocorridas fora da China continental: a primeira nas Filipinas e a segunda na região administrativa especial chinesa de Hong Kong. Ambas as vítimas tinham visitado Wuhan, a cidade do centro da China onde o vírus surgiu no final do ano passado.

Quase 230 casos foram registados em 27 outros países e regiões fora da China continental, avança a agência Reuters.

OMS fala em “janela de oportunidade” para travar expansão

“Temos a capacidade e a confiança para vencermos finalmente esta guerra de contenção”, disse o conselheiro de Estado Wang Yi, de acordo com o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros. A taxa de mortalidade do surto deste coronavírus, inferior a 2,1%, é muito menor do que a de outras epidemias, acrescentou o responsável.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que na semana passada declarou o vírus uma emergência de saúde pública internacional, revelou que há uma “janela de oportunidade” para travar a expansão do vírus. Vários especialistas afirmam que ainda se desconhece muita coisa sobre o novo surto, incluindo a mortalidade exata e as rotas de transmissão.

Primeiro-ministro cambojano desloca-se à China

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, encontra-se esta quarta-feira com o seu homólogo chinês, Li Keqiang, e o Presidente Xi Jinping, tornando-se o primeiro líder mundial a visitar a China desde a introdução de medidas de emergência.

Na véspera, Hun Sen disse que pretendia visitar os 27 estudantes cambojanos que se encontram em quarentena em Wuhan. No entanto, as autoridades chinesas sublinharam que a deslocação àquela cidade não seria apropriada e ofereceram-se para o receber em Pequim, relata o jornal “South China Morning Post”.

Novo hospital de Wuhan deverá ficar pronto esta quarta-feira

Em Wuhan, as autoridades estão a converter oito edifícios, incluindo ginásios e centros desportivos e de exposições, em hospitais, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. As novas unidades vêm juntar-se ao hospital com mil camas que começou a receber pacientes na segunda-feira e a um outro, com 1.600 camas, cuja construção deverá terminar esta quarta-feira.

Milhares de profissionais de saúde de Hong Kong cumpriram esta terça-feira um segundo dia de greve para pressionar o Governo local a encerrar completamente as fronteiras com a China continental. A região, que já confirmou 18 casos de infeção pelo coronavírus, foi severamente atingida pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que surgiu na China em 2002 e matou quase 800 pessoas em todo o mundo.

As autoridades de Macau ordenaram o encerramento de todos os casinos, que constituem a espinha dorsal da economia da região.