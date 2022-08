Acabou o processo de destituição de Trump: presidente dos EUA ilibado pelo Senado

Absolvido. Donald Trump conseguiu votos suficientes no Senado para ser considerado inocente em ambos os crimes de que era acusado: abuso de poder e obstrução ao Congresso. O processo de 'impeachment' chega assim ao fim, mantendo Trump como chefe da Casa Branca, como aliás já tinha acontecido no último processo do género, que teve como protagonista Bill Clinton, em dezembro de 1998.

Numa sessão conduzida por John Roberts, presidente do Supremo Tribunal dos EUA, os senadores começaram por ouvir o texto completo da primeira acusação antes de se proceder à votação. Foram 52 votos favoráveis ao presidente contra 48 a condená-lo. Destes últimos, 47 vieram de senadores democratas e apenas um do lado republicano — Mitt Romney cumpriu a promessa que tinha feito horas antes e votou a condenação de Donald Trump. Nos discursos que antecederam a votação, o ex-candidato presidencial, que concorreu contra Barack Obama em 2012, tinha sido perentório: “Corromper uma eleição para se manter no cargo é talvez a violação mais abusiva e destrutiva do juramento que consigo imaginar”.

Já no segundo artigo do 'impeachment', que se referia ao crime de obstrução à ação do Congresso, Romney ficou ao lado dos republicanos e por isso o resultado final teve apenas a diferença de um voto em relação ao primeiro: 53 a favor de Trump, 47 contra.

À medida que os nomes iam sendo lidos por ordem alfabética, os senadores respondiam apenas “culpado” ou “não culpado”. Seria necessária uma maioria de dois terços do Senado, ou seja, 67 votos para condenar Trump em qualquer das acusações.

Segundo a CNN, assim que terminou a votação do segundo artigo, dezenas de manifestantes foram vistos à entrada do Capitólio entoando cânticos contra o presidente dos Estados Unidos.