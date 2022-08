Voltou a proporcionar boa televisão, continua a ser um processo polémico e agora deu grande confusão: o caso Iowa

As televisões entraram em direto pouco antes do jantar. Democratas de todos os cantos do estado do Iowa começavam então a chegar aos locais onde iriam pronunciar-se sobre o seu candidato presidencial preferido - mas não podiam adivinhar que mesmo depois de manifestarem a sua intenção de voto não ficariam naquela noite a saber quem tinha saído com mais delegados para a convenção nacional do Partido Democrata onde, em julho, ficaremos a saber quem irá ter a difícil tarefa de retirar Donald Trump da Casa Branca.

As sondagens dos dias anteriores mostravam Joe Biden, o ex-vice-Presidente de Barack Obama e um homem considerado ideal para derrotar Trump por não ser um democrata demasiado esquerdista, e Bernie Sanders, senador veterano pelo estado do Vermont que não tem qualquer problema em defender sistemas de saúde e educação universais e sem custos num país onde o Estado interfere muito pouco na economia, quase empatados nas intenções de voto, mas ao longo da noite as câmaras das televisões foram mostrando uma realidade diferente.

Críticas ao método "caucus"

Como nestas reuniões, chamadas “caucus”, as pessoas se juntam por grupos segundo o candidato que apoiam, foi impossível não ver que os grupos de apoio a Joe Biden eram muito mais pequenos do que os que estavam reunidos debaixo das bandeiras de Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts também bastante adepta da intervenção do Estado como forma de equilibrar o acesso de toda a população aos serviços públicos. Mas como os resultados ainda não saíram porque o Partido Democrata está envolvido numa enorme confusão de contagem de simpatias, não sabemos se as imagens que as televisões foram transmitindo são ou não um indicador de que Sanders está mesmo a cavalgar uma onda de popularidade que nem todas as sondagens parecem estar a conseguir apanhar.

Estas reuniões informais, em que é possível falar com os vizinhos de uma mesma freguesia e influenciá-los a juntarem-se ao grupo de apoiantes de um determinado democrata, são uma tradição política muito antiga no sistema norte-americano mas as vozes contra esta forma de “voto” são hoje em dia mais do que aquelas que se manifestam em sua defesa. É que, por exemplo, o voto não é secreto, o que leva a que as pessoas possam ter medo ou vergonha de se juntarem a determinado grupo. Além disso, muitos locais não são acessíveis a pessoas com deficiência e as pessoas que trabalham à noite ou por turnos ou quem cuida de crianças não têm três horas para gastar num estádio à espera que toda a gente chegue e se vá sentar junto do seu candidato preferido. Este ano, o partido comprometeu-se a publicar três conjuntos de números - o total de votos em cada candidato na primeira volta, o total de votos na segunda volta (que acontece depois de os apoiantes de candidatos com baixa pontuação terem sido redistribuídos pelas suas segundas escolhas) e os totais dos delegados estaduais, o único número que interessa. A interrupção na segunda-feira resultou de "inconsistências" na divulgação dos três totais. Quase todos os estados se afastaram do "caucus", mas dois dos quatro primeiros estados - Iowa e Nevada - ainda os usam, assim como Wyoming.

O Iowa representa uma pequena percentagem dos delegados necessários para se conseguir a nomeação e uma percentagem minúscula dos eleitores norte-americanos registados (745 mil), mas desempenha um papel fundamental no processo de afastamento de candidatos porque quem vence consegue uma injeção de financiamento muito considerável e consegue galvanizar as bases.

"Só eu venci"

Depois de falhada a contagem de votos, os democratas ficaram sob ataque cerrado dos republicanos, que também realizaram segunda-feira as suas primárias no estado do Iowa, onde Donald Trump foi o candidato escolhido por 97% dos eleitores registados como republicanos. “A única pessoa que pode dizer que ganhou o caucus do Iowa na segunda-feira é ‘Trump’, escreveu o Presidente no Twitter. Os republicanos do Iowa votam de forma “normal”, ou seja, colocando uma cruz sobre o nome do candidato que preferem, já os democratas têm de se deslocar para grupos onde são contados e depois todos os candidatos que não conseguirem pelo menos 15% dos presentes são afastados do “caucus” e por isso, daqui do Iowa, não levam nenhum delegado à convenção nacional que escolhe o candidato a Presidente dos Estados Unidos. É por ser um processo tão mais complexo que tantos democratas têm vindo a criticar esta forma de apurar simpatias - e muitos discordam da importância dada às primárias neste estado porque, além de ser um estado pequeno, é também 90% branco, o que não é, de todo, uma amostra fiável da população norte-americana.

Uma fonte da campanha de Pete Buttigieg, antigo presidente da Câmara de South Bend, no Indiana, e uma das surpresas de popularidade desta campanha, disse ao “New York Times” que os problemas na divulgação dos resultados “vão definitivamente deslegitimar quem vencer”. Já Biden escreveu uma carta aos seus apoiantes em que diz que “as campanhas merecem uma explicação exaustiva sobre os métodos de controlo de qualidade que estão a ser utilizados”. O problema parece ter sido com o algoritmo que sustenta o funcionamento de uma aplicação desenvolvida especificamente para a contagem dos votos, segundo fontes do Partido Democrata citadas pela BBC .O Partido Democrata de Iowa (IDP) inicialmente negou relatos de que a aplicação havia causado problemas. Mandy McClure, porta-voz do partido, disse que havia "inconsistências nos relatórios dos três conjuntos de resultados" e que “os dados são sólidos e estão bem recolhidos, é apenas uma questão de tempo até podermos revelar os resultados", afirmou. No entanto, na terça-feira, Tom Price, presidente do IDP, admitiu que um erro na app que causou o caos.

Teorias da conspiração

A não existência de resultados não impediu, porém, que algumas campanhas declarassem vitória. Pete Buttigieg disse que “ao que tudo indica vamos para New Hampshire vitoriosos”, referindo-se ao local onde ocorre a segunda “primária” das 50 previstas. Já Sanders utilizou dados, a que chamou “internos”, para garantir que ia na frente.

Seja como for, já não é possível afastar os teóricos da conspiração - para muitos democratas, Bernie Sanders venceu, Joe Biden teve um resultado muito pior do que o esperado e os “poderes instituídos” não querem um homem “revolucionário” como candidato democrata à presidência. Era este o estado das coisas no Twitter quando os democratas do Iowa decidiram anunciar que pelo menos 50% dos resultados seriam divulgados por volta das 17h locais (23h em Portugal continental). Mas muitos jornalistas que estavam presentes foram dizendo ao longo do dia que há registos em papel para os resultados. Em cada um dos distritos, os representantes de cada candidato recolheram os “cartões de preferência” dos participantes, onde cada pessoa apontou o nome do candidato que gostaria de ver numa corrida presidencial contra Donald Trump e, por isso, “na eventualidade de uma recontagem, esses documentos servem de garante, tal como servem para contornar estes problemas técnicos”, escreveu no “Vox” German Lopez.