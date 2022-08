Polónia, Alemanha e França devem reassumir “responsabilidade no futuro da Europa”, diz Macron

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou esta segunda-feira a um estreitamento dos laços com a Polónia no redesenho da União Europeia (UE) sem o Reino Unido, na segurança e nas relações europeias com a Rússia.

Após um encontro em Varsóvia com o seu homólogo polaco, Andrzej Duda, Macron instou igualmente ao restabelecimento das relações trilaterais com a Alemanha, sugerindo uma cimeira ainda antes do verão. Os três países “têm responsabilidade no futuro da Europa” e devem reassumir esse papel, sobretudo após a saída do Reino Unido da UE na sexta-feira, sublinhou Macron, citado pela Associated Press.

Por sua vez, o Presidente polaco disse que uma UE com 27 Estados-membros deve tornar-se mais eficiente e atrativa “para que ninguém queira deixá-la”. Duda acrescentou que esta primeira visita de um Presidente francês à Polónia em muitos anos representa “um grande avanço”.

Uma “Europa mais forte, mais soberana, mais unida”

Mais tarde, após um encontro com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, Macron descreveu a sua viagem ao país, “alguns dias após o Brexit”, como “muito especial”. E justificou, dizendo que “mostra a vontade dos parceiros estratégicos, das grandes potências europeias de serem capazes de reativar um diálogo produtivo e tornar a Europa mais forte, mais soberana, mais unida”.

O Presidente francês manifestou ainda o desejo de que a sua visita representasse um “ponto de viragem” nas relações bilaterais e o esclarecimento de qualquer mal-entendido. Um ponto de discórdia têm sido as relações com a Rússia: Varsóvia tem pressionado para o aumento das sanções contra Moscovo, na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014, enquanto Paris tem procurado a via do diálogo.

“A França não é a favor nem contra a Rússia. A França é pró-europeia”

“A França não se tornou pró-Rússia, como oiço dizer algumas vezes. A França não é a favor nem contra a Rússia. A França é pró-europeia”, salientou Macron. “Não é do nosso interesse deixar empilhar conflitos não resolvidos e que persistam mal-entendidos”, acrescentou, lembrando que o diálogo que ele e a chanceler alemã, Angela Merkel, retomaram com Moscovo trouxe progressos, designadamente na forma de troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia.

Apesar das palavras amistosas, o Presidente francês reiterou a sua preocupação com o modo como o Governo polaco, do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), está a controlar o poder judicial. Macron exortou ainda a um diálogo mais intenso com a Comissão Europeia para solucionar o conflito a propósito da violação do Estado de Direito pelas autoridades de Varsóvia.