O desespero: “Moria é horrível e nunca mais se sai daqui”. O lamento: “Trabalhar aqui custa-nos a própria humanidade”

Era quase meia-noite quando o silêncio foi interrompido pelos pontapés na porta. PUM! Primeira vez. PUM! Segunda. Os médicos correram à porta. Tinham à frente um jovem com os intestinos fora do corpo. Tinha sido esfaqueado. Estava desesperado e os médicos, que ali já nada podiam fazer, chamaram a polícia, mandaram vir a ambulância e levaram-no para o hospital no centro da cidade. Passaram-se alguns dias e ainda não sabem nada do rapaz que lhes irrompeu pela noite já quase no final do turno.

Raul Manarte é psicólogo. Era um dos que lá estavam naquela noite. Chegou na semana passada como voluntário. “Nos últimos cinco dias atendi seis pessoas que tinham sido esfaqueadas.” É a segunda vez que Raul está no Centro de Recepção e Identificação de Moria, na ilha grega de Lesbos. “Hoje é tudo mais violento. Atendo muito mais gente vítima de violência. O ambiente está bem mais tenso e a qualquer estímulo as pessoas disparam. Reagem.”

Trazem os traumas do passado, a brutalidade da travessia que fizeram até chegarem à Europa. “São pessoas com um quadro traumático muito presente, têm distúrbios de sono - não dormem há muito tempo -, sentem-se inseguras. Há competição nas filas da comida, na utilização da casa de banho.” E qualquer motivo se torna razão de confronto, seja dentro ou fora do campo. “Porque alguém te dá um encontrão, porque te querem roubar o carregador de telemóvel, porque o requerimento de asilo foi recusado. Ou simplesmente porque bebeste, porque o álcool alivia e enquanto bebes, naquele momento inicial, esqueces mas depois potencia um comportamento mais agressivo”, explica Raul. “Está aqui um caldeirão de circunstâncias que predispõem a violência.”

As mães estão tão cansadas e irritáveis que ganham medo de cuidar dos próprios filhos. “Apareceeu uma mulher na clínica preocupada com ela e com a forma como trata os filhos, torna-se agressiva rapidamente e agride os filhos. Isto é um sintoma da tal hiperreação.”

aris messinis/ getty images

Raul já atendeu quem se tentou matar, quem traz cravado na memória as recordações do passado e quem vive com constantes flashbacks, quem passou por tortura e violência. “Apresentam sintomas depressivos e traumáticos muito intensos e disruptivos. Mostram-me os dedos amputados pelo Daesh, contam-me como viram os familiares a serem degolados no Afeganistão.”

Foi numa das primeiras noites em Moria que o rapaz pontapeou a porta da clínica onde Raul é voluntário. Depois dele mais apareceram. Uma dupla de jovens confrontou-se, um deles acabou esfaqueado, foram pedir cuidados médicos. Um foi estabilizado de imediato, o outro ainda está nos cuidados intensivos, em risco de vida. Quase todas as noites aparece alguém com cortes.

“Trabalhar aqui custa-nos a própria humanidade porque temos de fazer coisas que eticamente não faríamos em Portugal, coisas pelas quais seríamos repreendidos. Por exemplo: tenho um adolescente completamente desestabilizado que acabou de saber que os irmãos morreram, com intenção suicida e que está com uma reação aguda ao stress. E temos de pegá-lo pelos braços e levá-lo de volta para o campo. Ele não pode ficar na clínica a ocupar espaço, temos de priorizar a pessoa ferida que vai aparecer a seguir e que pode morrer”, diz Raul.

Os recursos não mudaram, as pessoas triplicaram

Se subirmos ao ponto mais alto do campo veem-se “tendas até onde os teus olhos podem alcançar”. O número de pessoas que está registada em Moria chegava quase às 20 mil no mês passado. De acordo com dados a que o Expresso teve acesso, a 15 de janeiro a população total do campo era de 19.184 pessoas: quase tantas crianças como homens e a maioria famílias (63%) e quase todos naturais do Afeganistão (76%). Há 1.049 menores desacompanhados.

Quando o Expresso visitou Moria estavam ali alojadas quase oito mil pessoas. E no final de 2018 o número ultrapassava em muito os três mil inicialmente definidos pelas entidades responsáveis como lotação máxima daquela que foi uma antiga base militar do exército grego.

Desde o começo desta semana que as pessoas registadas em Moria protestam. Queixam-se das falta de condições. Foram até ao centro de Mitilene, a principal cidade da ilha, e gritaram por “liberdade”. Homens, mulheres e crianças. Cerca de duas mil pessoas ocuparam estradas, marcharam e fizeram ouvir-se. A intervenção da polícia foi necessária, descrevem as agências internacionais. Carregou sobre os protestantes - incluindo sobre crianças - e lançou gás lacrimogéneo (apesar de o seu uso não ter sido confirmado pelas autoridades).

“Costumamos fazer a triagem do lado de fora da clínica a meio da tarde, os protestantes entraram ao molho no campo, começaram a subir a rampa e a ocupar o espaço, as pessoas entraram numa grande confusão para a clínica”, descreve Raul. “Não podíamos fechar as portas porque tínhamos uma médica do lado de fora, as pessoas estavam em pânico a querer proteger-se da confusão. Houve um momento em que pensei que talvez não fôssemos sair dali. Era tanta gente a entrar…” Passadas umas horas os manifestantes voltaram a descer, mas desta vez o pessoal médico encerrou a clínica a tempo. “As coisas acalmaram, mas depois começou o bate boca com a polícia de choque, que ordenou a nossa retirada da clínica. Disseram-nos para irmos embora porque haveria problemas e já assisti várias vezes a confrontos entre os requerentes e a polícia”, conta sem detalhar.

A construção de uma barreira flutuante no mar Egeu para impedir a chegada de mais embarcações a Lesbos não é assunto que Raul comenta com os migrantes. “Os voluntários já comentam isso mas não falo disso com os meus pacientes.” Na semana passada o Governo helénico anunciou a construção de uma espécie de muro dentro de água com 2,7 quilómetros. “Queremos ver se funciona e se é possível implementá-lo [em mais ilhas]”, disse Nikos Panagiotopoulos, ministro da Defesa da Grécia, em entrevista à Skai, a estação estatal.

O projeto ainda está numa fase inicial e tem um investimento previsto de 500 mil euros, de acordo com a imprensa grega. Outro dos objectivos das autoridades é deslocar para a fronteira mais 1200 polícias ao longo dos próximos meses: 400 para a fronteira terrestre entre a Grécia e a Turquia, e outros 800 para as ilhas.

Raul Manarte vê nesta decisão uma “tentativa de dissuadir as pessoas de virem ilegalmente para a Europa”, tal como se está “a reduzir as missões de busca e salvamento no Mediterrâneo” e a “financiar a guarda costeira da Líbia”.

“Há diretrizes internacionais para campos de refugiados, há legislação europeia para as condições de abrigo enquanto as pessoas esperam pela requisição de asilo e nada disso está a ser cumprido em Moria. Participei noutras missões, fui voluntários noutros países mas nunca vi nada assim”, diz Raul Manarte. “Moria é horrível e nunca mais se sai daqui.” Mesmo quando se vai embora.