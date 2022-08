Famílias de vietnamitas encontrados num camião no Reino Unido querem investigação às circunstâncias da morte dos familiares

O processo criminal para apurar os culpados da morte dos 39 homens, mulheres e crianças encontrados dentro de um camião em Essex, no leste do Reino Unido, em outubro do ano passado corre normalmente mas sobre as circunstâncias em que morreram, por que razão ficaram tanto tempo fechados sem poderem respirar ou se houve máfias envolvidas na sua deslocação do Vietname até ao Reino Unido nada se sabe. Esta terça-feira, três organizações de defesa dos direitos dos migrantes juntaram-se para pedir às autoridades britânicas que se esforcem para averiguar não só todos os culpados diretos desta tragédia mas também toda a história desta travessia que causou tanto sofrimento às famílias que, a milhares de quilómetros de distância, ainda não conseguiram entender o que se passou.

Uma carta do INQUEST, da Liberty e do Conselho Conjunto para o Bem-Estar dos Imigrantes foi enviada à médica legista de Essex, Caroline Beasley-Murray, pedindo-lhe que confirmasse que realizará investigações completas sobre as mortes. A mesma carta seguiu para os principais responsáveis do Ministério do Interior britânico que já veio informar que o caso continua a ser investigado.

As três organizações envolvidas neste movimento questionam como é que os migrantes viajaram tanto tempo sem serem detetados, principalmente ao atravessar a fronteira, e se havia uma rota mais segura que eles pudessem ter seguido. Para os trabalhadores não qualificados vietnamitas não existem formas legais de entrar no Reino Unido para trabalhar, o que acontece com muitos outros países que estão fora da UE. A diretora do Departamento das Nações Unidas para a Cooperação contra o Tráfico de Pessoas, a vietnamita Ha Thi Van Khanh, concorda com esta investigação mais profunda: “Acho que vale a pena investigar mais a fundo o que realmente aconteceu com estas pessoas e as causas que levaram à sua morte. Além disso, uma investigação fornecerá mais informações e provas para concluir se foram vítimas de tráfico ou migrantes informais. Que eu saiba, eles não foram identificados como vítimas no Vietname”.

Acresce que mais informação também poderia servir para oferecer ao público ferramentas para que as pessoas entendam que “mais e mais pessoas vulneráveis ​​estão a adoptar medidas cada vez mais desesperadas para chegar ao Reino Unido", acrescentou a responsável. As organizações que defendem um inquérito mais alargado consideram que as famílias devem estar também envolvidas nestas investigações e as autoridades britânicas já concordaram.

Dia 23 de outubro de 2019, 39 corpos foram descobertos dentro de um camião frigorífico em Greys, Essex. O contentor foi enviado do porto de Zeebrugge, na Bélgica, para Purfleet, no Reino Unido, e acredita-se que o condutor veio da Irlanda do Norte, viajando para o Reino Unido por mar, de Dublin para Holyhead, no País de Gales. Os homens que guiaram o camião vão responder por homicídio involuntário entre outros delitos.