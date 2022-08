Debandada em escola do Quénia mata 14 crianças e fere 50. Não se sabe o que provocou o pânico nas crianças

Pelo menos 14 crianças morreram, 50 ficaram feridas, duas com gravidade, no seguimento de uma debandada numa escola no Quénia por volta das 17h locais desta segunda-feira (14h em Portugal Continental), hora de saída das aulas. A maior parte terá morrido esmagada na debandada ao tentar sair do edifício mas ainda não se conhecem as causas deste episódio de pânico generalizado. Pelo menos 40 crianças tiveram de receber tratamento hospitalar apesar de a maioria já ter tido alta, segundo as informações divulgadas pela Cruz Vermelha local.

O incidente ocorreu na cidade de Kakamega, no oeste do país, numa escola de vários andares. Testemunhas ouvidas pelas autoridades e pelos jornalistas dizem que algumas das crianças caíram das varandas da escola ou saltaram. Permanece a dúvida sobre as razões que poderão ter levado crianças a fugir desta forma tão urgente do seu local de ensino.

"Lançamos uma investigação para estabelecer o que exatamente aconteceu", disse, em conferência de imprensa, o chefe da polícia local, Davidl Kabena. No Twitter, a Cruz Vermelha do Quénia avisou que os serviços de emergência estavam a caminho de uma "debandada” numa escola e que o episódio teria sido “fatal” para algumas crianças.

O ministro da Educação, George Magoha, confirmou as 14 mortes aos jornalistas locais e ofereceu os sentimentos às famílias. "A perda de um filho é muito dolorosa. As minhas condolências aos pais que perderam os seus filhos", disse Magoha à Citizen TV, citado também pela Al Jazeera.

Perto de 20 estudantes tiveram de ser assistidos no hospital por ferimentos ligeiros.

O jornal “The Guardian” cita alguns pais que culpam os professores pela situação já que existem suspeitas de que alguns deles possam estar a utilizar a violência como ferramenta de educação, o que é proibido segundo as leis do Quénia. “Os que sobreviveram disseram que estavam a fugir de um professor que lhes estava a bater e caíram uns por cima dos outros ao tentar escapar”, disse uma mãe que não quis quer identificada.