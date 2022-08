Coronavírus. Hong Kong regista primeira morte, a segunda fora da China continental

Um homem de 39 anos, residente em Hong Kong, morreu esta terça-feira vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus. O paciente estava a ser tratado no hospital e acabou por sucumbir na sequência de uma insuficiência cardíaca súbita, avança o jornal “South China Morning Post”, que cita fontes médicas.

Trata-se da primeira morte relacionada com o vírus naquela região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental. No sábado, um chinês de 44 anos, natural de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, morreu nas Filipinas, naquele que foi o primeiro caso fatal além-fronteiras.

De acordo com as autoridades de Hong Kong, o homem viajou de comboio para Wuhan a 21 de janeiro e regressou ao território dois dias depois.

A emissora pública RTHK noticiou que, na semana passada, o homem apresentava dores musculares e febre, tendo sido “transferido para uma ala de isolamento após a confirmação do coronavírus”.

Bélgica é o nono país europeu com casos confirmados

Há um caso confirmado de coronavírus na Bélgica, confirmou em comunicado a ministra da Saúde do país, Maggie De Block.

Trata-se do nono país europeu com casos confirmados, depois de Alemanha, França, Itália, Rússia, Espanha, Finlândia, Suécia e Reino Unido.

A doente infetada é uma das nove pessoas que foi evacuada de Wuhan no domingo.

Hong Kong encerra quase todas as fronteiras

As autoridades de Hong Kong fecharam quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para o continente para impedir a propagação do vírus. Apenas dois postos de controlo de fronteira, a Baía de Shenzhen e a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, continuarão abertos.

Com a morte confirmada em Hong Kong, o balanço é agora de 427 mortos e 20.624 infetados na sequência do coronavírus detetado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país.

Além do território continental da China e das regiões de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 países.

China conclui construção de hospital e avança para outro

Na segunda-feira, as autoridades chinesas anunciaram o fim da construção de um hospital com mil camas para os doentes do vírus, acrescentando que já está a ser construída uma segunda unidade em Wuhan com 1.500 camas.

Os habitantes de Hubei não deverão regressar ao trabalho antes do dia 13. O reinício das aulas também foi adiado. As restrições em Wuhan foram entretanto reforçadas. As autoridades decidiram que apenas um membro de cada família pode sair à rua para comprar bens essenciais de dois em dois dias.

Outras cidades continuam isoladas, com sérias restrições ao nível das viagens. O país enfrenta igualmente um crescente isolamento internacional devido ao cancelamento ou condicionamento de voos de e para cidades chinesas.

Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou o vírus uma emergência de saúde pública internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação em todo o mundo.

Mais duas cidades no leste da China restringem movimento dos residentes

Duas grandes cidades no leste da China, a várias centenas de quilómetros do epicentro do novo coronavírus, anunciaram hoje restrições ao movimento dos residentes, para tentar travar a epidemia.

Em Taizhou e em três distritos da cidade de Hangzhou, na província de Zhejiang, apenas uma pessoa por família está permitida sair de casa, a cada dois dias, para fazer compras.

"Estão a fechar bairros e a cortar alguns transportes públicos. As entradas em cada bairro estão a ser controladas, e é proibido sair dos bairros sem usar máscara", descreveu hoje um local à agência Lusa.

As medidas afetam, no total, cerca de 9 milhões de pessoas.

Em Taizhou foram ainda suspensas 95 ligações ferroviárias a partir e para a cidade.

Notícia atualizada às 9h30