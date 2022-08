Com 62% dos círculos eleitorais apurados no Iowa, Pete Buttigieg vai à frente com 26,9%

Já passaram mais de 24 horas desde a votação nas primárias do Iowa e apenas 62% dos círculos eleitorais estão apurados. Não há informações sobre quando é que o resto da informação será conhecida. Um problema na aplicação que deveria contar os votos tornou esta primeira votação popular para a escolha do putativo candidato democrata à Casa Branca um processo pouco transparente, alvo de inúmeras críticas - e ineficaz. Na madrugada desta quarta-feira, Pete Buttigieg, antigo presidente da Câmara de South Bend, no Indiana, liderava a contagem, com 26,9%. Perto seguia o senador do Vermont, Bernie Sanders, com 25,1% dos delegados. Já quando o assunto é o voto popular, quem vence, segundo estes resultados parciais, é mesmo Sanders, com 28.220 votos contra os 27.030 de Buttigieg.

O que conta nestas primárias é o número de delegados que cada candidato consegue enviar para a convenção nacional e não o voto popular. Todos nos lembramos que Hillary Clinton venceu o voto popular nas presidenciais de 2016 mas foi Donald Trump que, através dos delegados no Colégio Eleitoral, chegou à Casa Branca.

Pete Buttigieg é uma surpresa mas a maior é mesmo a atual classificação do ex-vice-Presidente Joe Biden, que está em 4º lugar, com 15,6%, atrás da senadora Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts (18.3%). Warren tem até agora 22.254 votos e Biden apenas 14.176.

Apesar de toda atenção dada ao Iowa, por ser a primeira primária, este estado representa 1% dos delegados que os democratas vão enviar para a convenção nacional que, em julho, escolhe o homem ou a mulher que vai tentar derrotar Donald Trump. Além disso, o Iowa tem 750 mil eleitores registados, e a esmagadora maioria desses eleitores são brancos - isso não é um problema mas também não está nem perto de poder representar a base democrata.

Próxima paragem: New Hampshire

A maioria dos candidatos já está em New Hampshire, onde a segunda primária acontece já a 11 de fevereiro. E foi de lá que Pete Buttigieg falou à sua audiência sobre os primeiros resultados. "Caso vocês não tenham estado colados ao telefone nos últimos minutos, quero que ouçam algo dito por mim. Um pouco mais tarde do que imaginávamos, mas antes tarde do que nunca, os resultados oficiais confirmados do ‘caucus’, apesar de não estarem completos, mostram a nossa campanha em primeiro lugar.” A multidão explodiu: "Presidente Pete, Presidente Pete!".

A campanha do favorito a nível nacional, Joe Biden, ainda não comentou estas previsões mas é possível que os seus conselheiros estejam reunidos a pensar em como ultrapassar os dois "socialistas" que ficaram à frente dele no Iowa (Sanders e Warren) e a "cara nova" desta batalha, Pete Buttigieg.

Um dos perigos de um resultado tão inesperado como este para Biden é que alguns dos seus principais financiadores o abandonem. À CNN, um antigo organizador de campanhas de recolha de fundos para políticos democratas classificou os resultados parciais como "decepcionantes". Além disso, fica a pergunta, talvez na mente de milhões de norte-americanos, não apenas na dos financiadores: "Como é que os resultados podem ser tão maus para um ex-vice-presidente?" É uma das perguntas mais importantes dos próximos dias para a equipa de Biden.

Bernie Sanders esperava já poder oferecer aos seus apoiantes, em New Hampshire, resultados um pouco mais claros mas ainda não se sabe quando é as restantes circunscrições (38%) irão apresentar os seus números e por isso o otimismo da mensagem esteve presente mas numa versão um pouco mais comedida. "Por alguma razão em Iowa há uns problemas com a contagem dos votos mas estou confiante de que aqui em New Hampshire vocês vão poder contar os vossos votos e espero que, quando isso acontecer, eu seja o vencedor aqui em New Hampshire", disse o candidato mais próximo da onda "socialista" dos democratas que inclui também algumas jovens estrelas do partido como Alexandria Ocasio-Cortez, que ofereceu o seu apoio a Sanders para estas presidenciais de 2020.

(notícia atualizada às 2h00)