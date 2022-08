Um avião com problemas num motor, sem uma roda e a andar à volta de Madrid durante mais de 4 horas para poder aterrar: o voo AC837

A bordo o piloto pediu “calma e paciência” e assim teve de ser para que terminasse com final feliz um dos incidentes que marcou a tarde desta segunda-feira no aeroporto de Barajas, em Madrid.

Após mais de quatro horas a sobrevoar o espaço aéreo da capital espanhola, o voo AC837 da Air Canada, com 128 passageiros a bordo (entre eles dois bebés), fez-se finalmente à pista e a aterragem acabou por ser efetuada sem problemas, apesar de ter uma roda do trem de aterragem desfeita e problemas num motor. Eram 18h07 em Lisboa.

Até que este tocasse o solo, durante uma longa espera e em direto, foi possível seguir a trajetória do avião, às voltas para esgotar o combustível nos tanques - o objetivo era menorizar os riscos durante a aterragem. Quanto às causas, começou por ser referida a existência numa roda danificada, ainda que durante a tarde as relações públicas da companhia aérea tenham adiantado que o piloto relatara um problema no motor.

A companhia aérea explicou também que a declaração de emergência foi efetuada para garantir a prioridade na aterragem.

Anunciado como um incidente de alto risco, o desfecho foi um respirar de alívio para todos, sobretudo para os que seguiam a bordo do aparelho - um Boeing 767 - que partira com destino a Toronto, Canadá, pelas 14h33 (menos uma hora em Lisboa). A comunicação do piloto, dando conta da necessidade de regressar por ter detetado “problemas técnicos”, foi feita meia-hora depois.

A situação foi explicada posteriormente aos passageiros, em tom sereno: “Vamos aterrar no aeroporto de Barajas, mas temos os tanques cheios de combustível, por isso continuaremos a voar até gastarmos algum combustível para o avião ficar mais leve no momento da aterragem. Está tudo sob controle. Muito obrigado pela vossa paciência”.

Foi tudo menos um dia calmo no aeroporto de Madrid, que já pela manhã teve encerramento forçado por causa da presença de drones.

Durante hora e meia - até às 14h15 (13h15 de Lisboa) - nenhum avião descolou ou aterrou. Pelo menos 26 voos acabaram desviados.