Termos da parceria UE-Reino Unido pós-Brexit serão “menos favoráveis”, diz negociador-chefe europeu

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, disse esta segunda-feira que os termos da parceria do bloco com o Reino Unido serão “menos favoráveis” para o país que acaba de abandonar o espaço comunitário.

Comprometendo-se a tentar negociar uma parceria ambiciosa com o Reino Unido, Barnier sublinhou que deve ser “claro” para todos que a parceria mais ambiciosa era a que as duas partes mantinham quando o país era um Estado-membro. Com a consumação do Brexit na sexta-feira, o Reino Unido deixa de poder beneficiar dos direitos e vantagens da pertença à UE, lembrou.

Relativamente à parte económica da futura parceria, o negociador referiu que a “oferta excecional” que a UE está disposta a dar está dependente de duas condições: a competição tem de ser aberta e justa, garantindo condições equitativas “a longo prazo”, e terá de haver um acordo sobre as pescas que envolva um acesso recíproco às respetivas águas.

UE será “muito exigente”, adverte negociador-chefe

Barnier sublinhou que a UE será “muito exigente” nesta área e que a igualdade de condições será “a chave” para a abertura do mercado comunitário ao Reino Unido.

Os exportadores devem preparar-se agora para controlos nas fronteiras, ficando as mercadorias que entram na UE sujeitas a verificações de regulação, acrescentou o negociador.

O documento que contém as diretrizes das negociações da parceria Reino Unido-UE já foi publicado, estendendo-se por 33 páginas e 167 pontos e contemplando as áreas económica e de segurança, além do enquadramento de governação institucional.

Após a apresentação sumária do projeto, Barnier respondeu a perguntas dos jornalistas. O negociador garantiu ter muito respeito pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e uma relação franca com ele. Johnson e a sua equipa dedicaram muita atenção “a todas as palavras e vírgulas” do projeto, assegurou, recusando-se a fazer um julgamento sobre as intenções do chefe do Governo.

Johnson assume distanciamento das regras europeias

Menos de uma hora depois do início da conferência de imprensa de Barnier, Johnson começou também ele a discursar, sublinhando que o Reino Unido quer negociar com a UE um acordo comercial semelhante ao do Canadá, sem um alinhamento próximo com o mercado único europeu.

“Dizem-nos muitas vezes que devemos escolher entre o acesso total ao mercado da UE, aceitando ao mesmo tempo as suas regras e tribunais, à semelhança da Noruega, ou um acordo de livre comércio ambicioso, que abre mercados e evita toda a panóplia de regulamentação da UE, a exemplo do Canadá”, afirmou.

“Fizemos a nossa escolha: queremos um acordo de comércio livre, semelhante ao do Canadá, mas, no caso muito improvável de não termos sucesso, o nosso comércio vai ter de se basear no nosso acordo de saída existente com a UE”, lembrou Johnson.

O discurso, proferido em Londres três dias após a saída formal do Reino Unido da UE, serviu para definir o rumo do Governo britânico para as negociações pós-Brexit.