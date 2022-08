Se palestinianos não cumprirem condições, Israel não deve correr “o risco de os reconhecer como Estado”

O conselheiro sénior da Casa Branca Jared Kushner considera que se os palestinianos não conseguirem cumprir as condições do plano da Administração dos EUA para o Médio Oriente, Israel não deve correr “o risco de os reconhecer como um Estado”. A declaração de Kushner, que é genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi feita este domingo em entrevista à CNN.

O jornalista Fareed Zakaria lembrou que “nenhum país árabe” cumpre atualmente os critérios que estão a ser exigidos aos palestinianos durante os próximos quatro anos, designadamente imprensa livre, eleições livres, garantias de liberdade religiosa, instituições judiciais independentes e instituições financeiras transparentes.

“Esta não é apenas uma forma de dizer aos palestinianos que nunca terão um Estado?”, perguntou o jornalista. “Se não há hoje países árabes na posição que estão a exigir aos palestinianos para terem um Estado, trata-se efetivamente de uma emenda assassina”, acrescentou.

Kushner declarou que as condições solicitadas são “básicas”. “Está a dizer que não devemos ter estes critérios, que está certo não quererem respeitar os direitos humanos e não permitirem que as pessoas falem livremente? A questão é: como conseguiremos que Israel faça concessões numa disputa territorial?”, perguntou.

“A única coisa mais perigosa do que temos atualmente é um Estado falhado”

Na semana passada, a Administração norte-americana apresentou uma proposta para resolver o conflito israelo-palestiniano no que apelidou de “acordo do século”. Trump descreveu-a como “uma solução realista de dois Estados”. No entanto, a maioria dos analistas referiu que a proposta, que foi imediatamente rejeitada pelos palestinianos, limita-se a atender às exigências de Israel.

Segundo Kushner, Israel tornou-se uma “potência”, apesar de ser “atacado muitas vezes ao longo da história”. Em contraste, os palestinianos “estão presos num Estado policial que não é exatamente uma democracia próspera”, observou.

“Se os palestinianos quiserem que o seu povo tenha uma vida melhor, agora temos um enquadramento para isso. Se pensam que não serão capazes de cumprir estes padrões, então eu julgo que Israel não deve correr o risco de os reconhecer como um Estado porque a única coisa mais perigosa do que temos atualmente é um Estado falhado”, acrescentou Kushner.

Liga Árabe não vai cooperar “sob qualquer forma” na aplicação do plano

Os negociadores palestinianos não têm contacto direto com a Administração Trump há mais de dois anos e não fizeram parte da elaboração do plano. Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, congratulou-se com a proposta, marcando presença na sua apresentação ao lado de Trump.

O plano estabelece as bases para Israel começar a anexar de imediato todos os seus colonatos na Cisjordânia com o apoio dos EUA. De acordo com a proposta, Jerusalém “continuará a ser a capital indivisível de Israel”, enquanto a capital palestiniana ficaria situada em áreas a norte e a leste de Jerusalém, fisicamente separadas por um muro já existente. Além disso, os palestinianos não teriam qualquer direito de deixar regressar os refugiados às suas antigas casas.

Vários observadores destacaram a necessidade de seguir os parâmetros estabelecidos em décadas de negociações internacionais. Em comunicado, a Liga Árabe anunciou no sábado que não iria cooperar “sob qualquer forma” com os esforços dos EUA para aplicar o plano.