“Não faremos qualquer tipo de dumping” à União Europeia. Palavra de Boris Johnson

Três dias após a formalização do Brexit, Boris Johnson veio estabelcer os seus termos para a concretização do divórcio com a União Europeia. Sem surpresas, até porque seu o discurso já tinha sido parcialmente antecipado aos media, o primeiro-ministro britânico recusa manter qualquer alinhamento em áreas como o ambiente, os impostos, o mercado laboral ou as ajudas de Estado, mas garante que não alimentará uma corrida para o fundo, rejeitando “qualquer tipo de dumping”.

Perante uma audiência de gestores e embaixadores estrangeiros, Boris Johnson fez frente aos dirigentes europeus, que vêm insistindo que, para ter uma relação económica que inclua capitais, bens e serviços sem quotas nem taxas aduaneiras, o Reino Unido precisa de estar alinhado com as leis europeias ambientais, laborais, fiscais e sobre ajudas estatais. Johnson não alinhará nesses planos.

O discurso, apenas três dias depois da saída formal do Reino Unido da UE, pretendeu definir o rumo do Governo britânico para as negociações pós-Brexit com a União Europeia (UE), e Johnson vincou o desejo de negociar um acordo comercial sem um alinhamento próximo com o mercado único europeu.

"Dizem-nos muitas vezes que devemos escolher entre o acesso total ao mercado da União Europeia, aceitando ao mesmo tempo as suas regras e tribunais à semelhança da Noruega, ou um acordo de livre comércio ambicioso, que abre mercados e evita toda a panóplia de regulamentação da UE, a exemplo do Canadá", disse.

"Fizemos nossa escolha: queremos um acordo de comércio livre, semelhante ao do Canadá", afirmou, acrescentando uma referência à possibilidade de uma ausência de acordo, acabando com um relacionamento como o que a União Europeia tem com a Austrália.

O primeiro-ministro recusou as exigências de Bruxelas de condições equitativas entre o Reino Unido e a UE, nomeadamente o alinhamento legislativo em termos de direito laboral, ambiental, fiscal e de ajudas estatais a empresas, garantindo que o país não está a planear "qualquer tipo de 'dumping', seja comercial, social ou ambiental".

"Não há necessidade de um acordo de comércio livre que envolva a aceitação de regras da União Europeia em matéria de política de concorrência, subsídios, proteção social, meio ambiente ou algo semelhante, mais do que a UE deve ser obrigada a aceitar as regras do Reino Unido. O Reino Unido vai manter os mais altos níveis nessas áreas - melhor, em muitos aspectos, do que os da UE - sem a obrigação de um acordo", prometeu.

Aliás, a União Europeia está do lado dos "mercantilistas e protecionistas" que o Reino Unido quer passar a combater vigorosamente. "A humanidade precisa de um governo que esteja disposto a defender vigorosamente as trocas livres, de um país pronto para tirar os óculos de Clark Kent, entrar na cabine telefónica e emergir com a capa flutuando como um paladino fortalecido do direito dos povos mundiais de comprar e vender livremente entre si", referiu o primeiro-ministro britânico.