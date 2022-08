“Estou muito contente por estar viva”. O que disseram os passageiros do voo que aterrou de emergência em Madrid

Partiu do aeroporto de Barajas, Madrid, com destino a Toronto, no Canadá, numa viagem que se previa demorar cerca de nove horas. Acabou por durar metade disso, com a significativa diferença de que o Boeing 767 da Air Canada não chegou a sair das redondezas da capital espanhola. Andou às voltas nos céus a queimar combustível para tentar uma aterragem arriscada e de emergência, depois de uma roda do trem de aterragem ter ficado desfeita e de o piloto ter identificado problemas num motor.

Segundo os passageiros, os primeiros 20 minutos foram os piores. Toda a aeronave abanava. A partir desse momento inicial, e durante as quatro horas que se seguiram, ninguém mais conseguiu largar o WhatsApp, que ligava ocupantes e famílias, ansiosas à espera. O facto de nunca ter faltado a rede no avião fez com que também as pessoas a bordo pudessem ler as notícias que se escreviam, o que contribuiu para aumentar a ansiedade.

susana vera

Ao “El País”, Eduardo Íñigo, um dos passageiros e filho de um famoso jornalista espanhol, José María Íñigo, conta que começou a sentir estranheza ao conseguir ver as pessoas que passeavam pela Gran Vía de Madrid. Percebeu que o avião voava muito baixo e que não parava de perder altitude. Teve de esperar largos minutos até que o piloto interrompesse os murmúrios com um pedido de calma e uma explicação sobre o que estava a acontecer. “Neste momento estamos a dirigir-nos ao Aeroporto de Barajas e vamos voltar a Madrid para aterrar, porque tivemos um pequeno problema numa das rodas do avião na descolagem (...) pedimos muita calma e muita paciência.”

Ao contrário do motor, as explicações nunca falharam. Uma mulher, que preferiu não se identificar, disse ao espanhol “El Mundo” que os pilotos “explicaram sempre o que estava a acontecer e, ainda que tenha havido algum nervosismo, nunca houve pânico”. O relato é secundado pelos de outros passageiros, que afirmam que houve momentos em que aquele até poderia passar por um voo normal: pessoas a ler, a ver séries, um bebé a chorar. Ou dois, que eram quantos seguiam no voo AC837, num total de 128 ocupantes, fora a tripulação.

Talvez por causa do piloto, elogiado por quase todos os passageiros citados na imprensa espanhola, a ansiedade era tão grande ou maior cá fora do que dentro do avião. Toñi Ballesteros, esposa de um dos passageiros, conta como, ironicamente, foi o marido a acalmá-la, quando era ele que sobrevoava Madrid sem certezas de como o dia ia terminar. Toñi conduziu até ao aeroporto “ansiosa”, “nervosa” e esperou com outros familiares numa sala reservada, no terminal 2 de Barajas.

Os momentos de maior inquietação foram o princípio e o fim da viagem. Um funcionário de uma multinacional ouvido pelo “El País” diz que esse foi o sentimento geral quando foram feitos os primeiros avisos, e que, depois, “pouco a pouco”, a tranquilidade foi-se impondo. A verdade é que, segundo a Air Canada, o Boeing 767 responsável pela travessia Madrid-Toronto está desenhado para conseguir operar com apenas um motor. A companhia aérea garantiu ainda que os pilotos estavam “completamente treinados” para uma situação de emergência como esta.

O verdadeiro alívio, porém, só se deu no momento de fazer a manobra mais arriscada da viagem: pousar. “Abanou tudo, mas chegámos sãos e salvos”, resumiu o mesmo funcionário. Um vídeo gravado no interior da aeronave mostra as luzes apagadas, o ruído do toque na pista e as palmas que se seguem. O avião aterrava em segurança.

mariscal

Os familiares não contiveram a “muita emoção e os abraços”, como contam os seguranças do aeroporto. Quando foram deslocados para o terminal 1 do aeroporto de Barajas, alguns seguiam “visivelmente emocionados”. Viram mais polícia do que o normal, mais ambulâncias do que o normal. Preparava-se o pior, mas aconteceu o melhor. “Estou muito contente por estar viva”, ouviu-se uma mulher dizer, em inglês.

Depois de aterrarem por volta das 19 horas locais (menos uma em Portugal), o comandante do avião e dois pilotos saíram do aeroporto escoltados pela polícia nacional espanhola. Ainda não eram 22 horas. Segundo o “El Mundo”, o protocolo é que se mantenham em silêncio, deixando espaço para que as autoridades investiguem os motivos do incidente.

Os passageiros saíram pouco antes, em direção a casa ou aos hotéis disponibilizados pela Air Canada. A maioria vai voar para o mesmo destino já esta terça-feira. O voo parte às 11h30, hora espanhola.