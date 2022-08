Debates em ginásios, casas particulares, escolas, estádios. Como são escolhidos os delegados democratas no Iowa?

Os habitantes do estado norte-americano do Iowa levam muito a sério o papel especial que têm neste teatro de rituais, tradições e regras que é a escolha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Os republicanos também escolhem o número de delegados para a convenção nacional esta segunda-feira mas como Donald Trump é praticamente o candidato certo o espectáculo é uma sombra daquele que se antecipa para o lado democrata.

