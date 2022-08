Barnier e Johnson chocam nos primeiros discursos sobre as negociações do acordo comercial UE-Reino Unido

Talvez tenham sido distribuídos guiões diferentes aos atores. O discurso do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre os termos das negociações do acordo de comércio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) dificilmente poderia ser mais distante do que aquele que foi proferido por Michel Barnier, o francês que lidera, há quase quatro anos, as negociações do ‘Brexit’ em nome da UE.

Há muito para desmontar e entender dos termos propostos esta segunda-feira pela UE para as negociações, mas os problemas são claros em duas áreas: disposições equitativas para a concorrência justa, ou “level playing field”, e a questão das pescas. “Estamos dispostos a propor um acordo comercial altamente ambicioso como pilar central desta parceria mas, devido à nossa proximidade geográfica e interdependência económica, o nosso mandato também deixa claro [...] que é preciso garantir que a concorrência seja e permaneça aberta e justa”.

Estas regras da concorrência entre países europeus servem para evitar o dumping, fenómeno económico que acontece quando um país utiliza táticas eticamente questionáveis ou proibidas para tornar os seus produtos mais baratos e ganhar posição vantajosa em determinado sector de atividade. Uma empresa pode conseguir exportar a preços muito mais baixos do que a concorrência se, por exemplo, pagar pior aos trabalhadores, afrouxar as regras de segurança dos seus produtos, utilizar materiais mais baratos ou violar regras de proteção ambiental.

São apenas três exemplos de comportamento empresarial repreensível aos olhos da UE. Barnier e outros negociadores devem negar ao Reino Unido a possibilidade de operar segundo as suas próprias regras se quiser, ao mesmo tempo, obter acesso ininterrupto aos mercados de cada Estado-membro.

Canadá e não Noruega

Barnier assegurou esta segunda-feira que Johnson garantiu à UE que qualquer acordo estará livre de “vantagens competitivas injustas”. Resta colocar isso por escrito: “Devemos acordar garantias específicas e eficazes para assegurar condições equitativas a longo prazo”, afirmou o negociador-chefe da UE.

Downing Street não confirma qualquer acordo em relação a tais regras. Em resposta a Barnier, um porta-voz do primeiro-ministro disse aos jornalistas que as “condições equitativas de concorrência não são um conceito geralmente aceite pelo Governo, são um conceito da UE”. Acrescentou que “alguns acordos de livre comércio contêm disposições leves sobre concorrência, subsídios, ambiente e outras coisas. Só a UE pretende impor leis para estas áreas e policiar quem não as siga”.

O Executivo britânico considera que não há necessidade de ir além do tipo de regras que a UE pactuou com países como o Canadá, mas Barnier quer não só mais restrições como uma adoção dinâmica dessas regras, ou seja, que novas regras instituídas na UE sejam também absorvidas pelas empresas britânicas.

Ao apresentar as linhas negociais, Barnier disse que as regras da concorrência teriam de ser aplicadas “a longo prazo” e que seria criado um mecanismo para manter os padrões aplicáveis ​​agora “e nos seus desenvolvimentos futuros”. Johnson recusa estas imposições.

“O Reino Unido manterá os mais altos padrões nessas áreas — melhor, em muitos aspectos, do que os da UE — sem a compulsão de um tratado. É vital esclarecer por completo esta questão, porque muitas vezes dizem-nos que temos de escolher entre acesso total ao mercado da UE, aceitando as suas regras e a jurisdição dos seus tribunais como no modelo norueguês, ou um acordo de livre comércio que abra os mercados e evite toda a panóplia da regulamentação da UE, como o acordo do Canadá. Pois bem, minha gente, espero que já tenham entendido a mensagem: queremos um contrato de livre comércio abrangente, semelhante ao do Canadá”, defendeu o governante conservador.

No que às pescas diz respeito, Johnson manifestou-se disponível para permitir acesso a barcos europeus às águas do Reino Unido, mas apenas se os contratos forem revistos de ano a ano. Já Barnier quer, como na questão da concorrência, “um acordo a longo prazo”. O francês falou sobre quotas de “continuação”, acesso recíproco e quotas “estáveis”.