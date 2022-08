Assessor de Boris Johnson proíbe certos jornalistas de entrar numa conferência de imprensa. Os que podiam ficar saíram em protesto

Vários jornalistas britânicos abandonaram esta segunda-feira uma sessão de esclarecimento sobre as negociações comerciais no pós-Brexit, que deveria ter lugar em Downing Street, em solidariedade com outros colegas que foram excluídos pelos assessores de Boris Johnson dessa mesma sessão.

Ao início da tarde, segundo relataram os jornalistas visados em artigos para os respetivos jornais, Lee Cain, um dos assessores de comunicação que há mais tempo trabalha com o primeiro-ministro britânico, pediu aos repórteres dos vários meios de comunicação para se separarem em dois grupos. Um dos grupos, que incluía meios de comunicação como os jornais “Mirror”, “i”, “HuffPost” e “Independent” ou a página de análise política “PoliticsHome”, foi impedido de participar e mandado embora. Os restantes jornalistas presentes decidiram também não participar na sessão, em solidariedade com os colegas, muitos explicando nas redes sociais que não acham correto o governo decidir quem é que pode informar os seus leitores e quem não pode.

A relação do gabinete de Boris Johnson com os jornalistas não é a melhor e os encontros de responsáveis do governo com a comunicação social têm diminuído, mediante ordens de conselheiros sénior como Dominic Cummings. O “The Guardian” escreve que vários jornalistas políticos já se queixaram da mudança de localização para os normais “briefings” diários com o porta-voz oficial do primeiro-ministro que passaram do parlamento para uma sala em Downing Street, território do governo. A equipa de comunicação de Johnson também proibiu os ministros de participarem no programa “Today”, da Rádio 4 da BBC, e boicotou o “Good Morning Britain”, da ITV.

As justificações do Governo

Depois deste episódio, uma fonte da equipa de assessoria do primeiro-ministro disse que a primeira parte do “briefing” era aberta a todos os jornalistas e que a segunda parte estava programada para ser apenas para os jornalistas “sénior”. Ao “Independent”, Cain respondeu de forma um pouco mais áspera: “Podemos convidar quem quisermos para as sessões de esclarecimento que quisermos”, cita o diário britânico.

Instado a dizer quanto dinheiro dos cofres públicos havia sido utilizado para organizar estas sessões de esclarecimento coletivas mas às quais só alguns jornalistas têm acesso, o Executivo britânico escolheu não responder. Esta sessão estava prevista há pelo menos uma semana e os jornalistas que foram excluídos receberam o mesmo convite que todos os outros. Estava prevista uma explicação detalhada dos termos do futuro acordo comercial entre o Reino Unido e a UE e o negociador-chefe por parte dos britânicos, David Frost, iria estar presente.

Tracy Brabin, ministra-sombra da Cultura, Comunicação Social e Desporto já respondeu ao Governo: “A liberdade de imprensa é uma pedra angular da nossa democracia e os jornalistas devem ser capazes de responsabilizar o governo. É preocupante que Boris Johnson pareça recorrer a táticas importadas de Donald Trump para se esconder do escrutínio. O futuro acordo comercial com a União Europeia é uma questão de grande importância e interesse público”.