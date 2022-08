Argentina procura apoio de Berlim para superar situação económica do país

O Presidente argentino, Alberto Fernández, pediu esta segunda-feira, em Berlim, o apoio da chancelar da Alemanha, Angela Merkel, durante um périplo pelos países europeus com a dívida pública da Argentina como primeiro ponto da agenda.

De acordo com a agência Efe, a chefe do Governo alemão reconheceu, durante uma conferência de imprensa conjunta com Fernández, que a Argentina "não se encontra com uma situação económica fácil" e mostrou-se disponível para encontrar soluções, apesar de não ter detalhado quais as soluções em vista.

"É muito importante que esta noite possamos falar das nossas relações económicas e refletir de que modo não só o lado alemão, mas também o europeu, podem apoiar e servir de ajuda" para resolver a crise económica argentina, assegurou a também líder do país europeu com maior peso no Fundo Monetário Internacional (FMI).

O apoio da Alemanha pode ser fundamental para Fernández, que está a exercer o mandato desde dezembro e procura um acordo com o FMI e também com credores privados para renegociar a dívida externa do país.

O chefe de Estado argentino reiterou o compromisso em pagar a dívida, mas sublinhou que precisa que o país cresça novamente.