Um mês depois das eleições a Guiné-Bissau continua sem Presidente

O diferendo entre os candidatos que disputaram a segunda volta das presidenciais, a 29 de dezembro de 2019, está a tornar-se uma novela sem fim. Passado mais de um mês, o litígio entre Umaro Sissoco Embaló, declarado vencedor (53,6%), e o seu rival Domingos Simões Pereira (46,45%) arrisca-se a dividir ainda mais uma sociedade já fraturada por cinco anos de conflito político-institucional, que paralisou o país.

No cerne da crise está o braço de ferro entre a Comissão Nacional de Eleições (CNE), sob a tutela do Parlamento, e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), máxima instância judicial eleitoral. Sem esperar o pronunciamento definitivo do STJ sobre um recurso interposto pelo PAIGC — partido no poder, que apoiou Simões Pereira e exige a anulação dos resultados provisórios —, a CNE proclamou os resultados definitivos e deu por concluída a sua intervenção no processo. Isto apesar de o Supremo ter exigido novo apuramento nacio­nal dos resultados, equivalente a uma recontagem de votos.

Antes, o tribunal já ordenara à CNE que entregasse aos órgãos de soberania as atas de apuramento rubricadas por todos os seus membros, como exige a lei eleitoral. Esta formalidade prévia ao anúncio dos resultados só veio a ser cumprida a 14 de janeiro, com data do dia 1 e sem a assinatura de oito dos 18 membros do plenário da CNE.

