Espanha. Passará pelas urnas o caminho para sair do labirinto catalão?

A antecipação, para já sem data, das eleições catalãs (previstas para 2022) é prova do que era um segredo conhecido: a profunda divisão no independentismo catalão. O presidente da Generalitat (Governo autónomo), Quim Torra, deu por concluída a coligação entre o partido que o apoia, Juntos pela Catalunha (JxC), e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), no poder desde 2018.

Estes partidos protagonizaram a tentativa de secessão de outubro de 2017, que levou o Executivo espanhol a aplicar o artigo 155 da Constituição, suspendendo a autonomia e exonerando os seus dirigentes. O subsequente processo judi­cial conduziu à prisão ou ao autoexílio cerca de 20 líderes políticos. A decisão de Torra acrescenta um segmento ao labirinto catalão que influencia o destino político de Espanha.

