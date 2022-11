União Europeia vira a página. Estar fora nunca “será tão bom”

Não houve celebrações, nem fogo de artifício em Bruxelas. No dia em que a União Europeia encolheu, as instituições europeias tentaram ser o mais discretas possível no descer e recolher das bandeiras britânicas e na despedida do Reino Unido. O momento é histórico, mas o desafio é o de provar que quem sai é que perde e que este não é o princípio do fim. Virar a página e seguir em frente é agora o objetivo dos 27.

"Não estamos otimistas, nem pessimistas, estamos determinados", afirmou esta sexta-feira Ursula von der Leyen, parafraseando Jean Monet, um dos pais fundadores do projeto Europeu.

A presidente da Comissão Europeia juntou-se aos presidentes do Parlamento e do Conselho Europeu para falar de uma união que ainda "faz a força", que quer continuar a ser líder ou passar a sê-lo nas mais diversas áreas, do combate às alterações climáticas à transição digital. Uma mensagem que se destina a ser ouvida pelos países terceiros: e o Reino Unido é agora um deles.

Mesmo sem os britânicos, a UE continua a ser uma potência económica. "Temos o maior mercado interno do mundo", sublinha o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, questionando se será também por isso que há tanta gente "a esforçar-se para dividir o espaço europeu" e que "parece ter medo de um mundo com regras".

Na ausência de regras, existe "a selva" e quem perde são os "mais frágeis". E aqui a mensagem de Sassoli é para dentro e para fora. O euroceticismo não desaparece com a saída do Reino Unido, está também presente noutros estados membros. 31 de janeiro acaba por ser também dia de convite à reflexão, de perceber por que foram mais os britânicos que quiseram sair do que os quiseram ficar. Pelo menos, nas urnas.

Os três presidentes reconhecem que é preciso fazer mais para chegar aos europeus e para responder à deceção de muitos. "É importante explicarmos o valor acrescentado deste projeto", admite Charles Michel. O presidente do Conselho Europeu quer "envolver mais os cidadãos" e conta com a Conferência sobre o Futuro da Europa, que está a ser preparada, para estreitar os laços entre os europeus e a bolha de Bruxelas onde se tomam as decisões.

Estar fora nunca “será tão bom”

O Brexit é agora um facto consumado. Termina a primeira temporada, a do divórcio, e começa a preparar-se a segunda. Se até aqui não foi fácil, também não é de esperar uma redução do drama ou das dificuldades. Pela frente estão as negociações de um acordo de comércio livre.

"Queremos a melhor parceria possível". A vontade é uma vez mais repetida por Von der Leyen, que deixa ainda um aviso: "nunca será tão bom como ser um estado-membro". Para a presidente da Comissão Europeia "pertencer à UE conta" e quem está fora e quer fazer negócio com o bloco tem de respeitar o mesmo tipo de padrões e regras. Não haverá uma União Europeia à la carte, em que o Reino Unido sai do que não gosta, mas mantém os benefícios que lhe agradam.

"Quanto mais a Grã-Bretanha decidir divergir das normas europeias, menor será o acesso ao mercado interno", alerta também Charles Michel. A UE está disposta a oferecer um acordo "único" de "zero taxas alfandegárias e zero quotas", mas com uma condição: empresas britânicas e europeias têm de concorrer em pé de igualdade.

Na próxima segunda-feira, a Comissão Europeia vai apresentar já uma proposta de orientações políticas para as negociações. Mas as linhas orientadoras terão de ser discutidas e validadas pelos chefes de Estado e de Governo. Os 27 têm pela frente o desafio de se manterem unidos nesta segunda fase do Brexit, tal como estiveram na primeira.

Negociações só deverão arrancar em março

A fase da concertação da posição a 27 poderá demorar pelo menos um mês, só depois é que Londres e Bruxelas se sentam à mesa. O francês Michel Barnier continua a ser o negociador-chefe do lado europeu, mas as rondas negociais deverão alternar entre as duas capitais.

Boris Johnson quer que tudo esteja concluído até ao final do ano, o que evita que tenha de pedir uma extensão do período de transição que termina também a 31 de dezembro. No entanto, do lado europeu, a prudência é maior. A UE quer uma parceria "ambiciosa" e o tempo é muito pouco para fechar acordos nas mais diversas áreas, da economia às pescas.

"Amanhã, quando o sol nascer, começa um novo capítulo para a nossa União a 27", prometem Von der Leyen, Sassoli e Michel. Mas nada será como dantes. É certo que durante o período de transição tudo permanece igual para cidadãos e empresas, mas o Reino Unido já não participa nas decisões europeias: os eurodeputados já foram embora e os ministros já não têm de estar presentes nas reuniões do Conselho. Pelo menos durante onze meses, o Reino Unido cumpre as leis, sem ter poder para decidi-las.

Com os 73 eurodeputados, partiram também várias dezenas de assistentes parlamentares. Mas, nas três instituições, os funcionários britânicos que já eram dos quadros podem continuar. Foi uma das promessas feitas pelo ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, logo após ter sido conhecido o resultado do referendo.

Serão "tratados com respeito" tal como acontece com os trabalhadores de outras nacionalidades, diz uma porta-voz da Comissão Europeia. Só no executivo comunitário há 700 funcionários, contratados a prazo e externos. No caso dos que não têm vínculo permanente, poderão terminar os contratos. Apenas em casos específicos poderão ter de mudar de funções, por exemplo, quando estiverem em causa "conflitos de interesses".

Quem está "nos quadros" fica, mas daqui para a frente os britânicos deixam de poder concorrer às instituições, uma vez que ter nacionalidade de um estado-membro é condição. São, por isso, muitos os casos de pedidos de uma segunda nacionalidade, incluindo belga. Tal como disse a ex-primeira-ministra Theresa May: "Brexit significa Brexit".