Países “não estão preparados” para crises de saúde pública

Atualmente, “nenhum país está totalmente preparado para epidemias ou pandemias”. O aviso é do relatório “Global Health Security Index” (GHS), publicado pela primeira vez em outubro. A GHS concluiu que menos de 7% dos países é totalmente capaz na área da prevenção, e menos de 5% tem uma capacidade de resposta rápida de excelência. EUA, Reino Unido, Holanda, Austrália e Canadá são os países mais bem cotados no relatório, que analisou os recursos para segurança na saúde em 195 países, nas áreas da prevenção, deteção, resposta, sistema de saúde, conformidade com as normas internacionais e risco ambiental de doenças.

Em países de elevado rendimento, a pontuação média é de 51,9 pontos em 100. Portugal ocupa a 20ª posição no ranking (60,3 pontos), e está por isso “mais preparado” do que a maioria, com indicadores acima da média em todos os parâmetros. O país destaca-se pela positiva nos meios para detetar uma possível epidemia (através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), no cumprimento das normas internacionais, na comunicação entre as entidades de saúde e as forças de segurança, e nos esforços recentes para lidar com doenças transmitidas entre animais e humanos. No entanto, a GHS nota fragilidades na prevenção e capacidade de resposta, sublinhando que Portugal guia-se somente pelo plano nacional da Proteção Civil, um documento geral que contempla, entre outros cenários, “ameaças químicas e biológicas”, e que não é atualizado desde 2013.

