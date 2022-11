“O Reino Unido não saiu da Europa, apenas passou para a outra sala"

O Reino Unido não saiu da Europa, apenas passou para outra sala. O seu papel europeu sempre foi complexo e ambivalente. “O desejo de isolamento, o conhecimento de que é impossível — eis os dois polos entre os quais a agulha da bússola britânica continua a oscilar.” Assim escreveu o historiador R. W. Seton-Watson numa “História do Reino Unido na Europa”, publicada em 1937. Era verdade então, é-o ainda mais agora.

Nós, os antigos remainers, argumentámos de forma consistente que o ‘Brexit’ vai deixar o Reino Unido mais fraco, mais pobre, mais dividido, menos influente, menos atraente para o resto do mundo. Já existem alguns indícios. Segundo a “Bloomberg Economics”, no final deste ano o ‘Brexit’ terá custado ao Reino Unido cerca de 200 mil milhões de libras [€236 mil milhões] em crescimento económico perdido — quase tanto (ajustado à inflação) quanto o país contribuiu para o orçamento da UE durante todo o tempo em que dela foi membro, desde 1973. Ainda assim, só o mais egoísta e vingativo ex-remainer desejaria que daí resultasse sofrimento para quem votou pelo ‘Brexit’. Somos tão patrióticos como qualquer brexiteer, desejamos o melhor para o nosso país e para o nosso continente. Logo, temos agora de querer — e trabalhar para — que as nossas previsões pessimistas se revelem pelo menos parcialmente erradas. Tendo combatido o ‘Brexit’ como a peste durante quatro anos, temos, neste sentido mínimo, de querer que o ‘Brexit’ corra bem.

